NEET Paper Leak Protest: नीट पेपरफुटीविरोधात पुण्यात युवक काँग्रेसचा मुसळधार पावसात मोहोळ यांच्या कार्यालयावर अचानक मोर्चा

पुणे : दिल्लीमध्ये नीट पेपरफुटीविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पुण्यात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आज (ता. २१) केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयावर अचानक मोर्चा काढला. भर पावसात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते कार्यालयाबाहेर धडकल्याने पोलिसांची एकच धावपळ उडाली. कार्यकर्ते कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी मुख्य गेट बंद करून कार्यकर्त्यांना फरपटत बाजूला आणले. .संध्याकाळी पाचच्या सुमारास युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोहोळ यांच्या जंगली महाराज रस्त्यावरील जनसंपर्क कार्यालयावर मोर्चा काढला. पोलिसांना याची माहिती मिळताच उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्यासह अन्य पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोचले. नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरू होती. पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना गेटच्या समोरून बाजूला होण्यास सांगितले. पण कार्यकर्ते ऐकत नसल्याने अक्षरशः फरफटत जंगली महाराज रस्त्यावर आणून ताब्यात घेतले. भर पावसातही कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली..वाहन नसल्याने पंचाईतताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना पोलिस ठाण्यात नेण्यासाठी वाहनच उपलब्ध नसल्याने पोलिसांची मोठी पंचाईत झाली. काही काळ कार्यकर्ते जंगली महाराज रस्त्यावरच बसून घोषणाबाजी करत राहिले. त्यानंतर त्यांना पादचारी मार्गावर नेण्यात आले. आंदोलनामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला. दरम्यान बराच वेळ मोठी गाडी येत नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या गाडीतून आंदोलकांना नेण्यात आले. तर काही शिल्लक राहिलेल्या कार्यकर्त्यांनी तेथून काढता पाय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.