बेटा तुला डॉक्टर व्हायचं बेटा... RCC च्या शिवराज मोटेगावकर प्रकरणात नवा ट्विस्ट, मुलासाठी कसा मिळवला NEET पेपर? मोठं नाव समोर

NEET-UG २०२६ परीक्षेच्या पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) सातत्याने महत्त्वाच्या टप्प्यांवर प्रगती साधत आहे. या प्रकरणात दोन नवीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एकूण अटक झालेल्या आरोपींची संख्या आता १३ पर्यंत पोहोचली आहे. या तपासात RCC क्लासेसचे संचालक शिवराज मोटेगावकर याला पेपर मिळवून देण्याची भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्तीची माहिती समोर आली आहे..डॉ. मनोज शिरूरे ला अटकCBI ने लातूर येथील डॉ. मनोज शिरूरे याला अटक केली आहे. त्याने RCC क्लासेसचे संचालक शिवराज मोटेगावकर याच्या मुलासाठी NEET-UG परीक्षेचा पेपर मिळवून दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. डॉ. शिरूरे याने केवळ मोटेगावकरांच्या मुलालाच नव्हे तर एकूण तीन विद्यार्थ्यांना हा पेपर उपलब्ध करून दिला होता. यामध्ये मोटेगावकरांचा मुलगा आणि दोन इतर विद्यार्थी समाविष्ट आहेत..आरोपी प्रल्हाद कुलकर्णी (पी. व्ही. कुलकर्णी) याच्याकडून रसायनशास्त्र विषयाचा लीक झालेला पेपर डॉ. शिरूरे यानी घेतला आणि तो विद्यार्थ्यांना पुरवला. या मध्यस्थीमुळे पेपर फुटीच्या साखळीत एक महत्त्वाचा दुवा उघडकीस आला आहे. शिवराज मोटेगावकर याला पेपर मिळवून देण्यात डॉ. शिरूरे याची सक्रिय भूमिका असल्याचे CBI च्या तपासात स्पष्ट झाले आहे..NEET paper leak: मनीषा हवालदार 'एनटीए'मध्ये अनुवादक म्हणून होती कार्यरत; पेपर कसा फोडला? तपासात झालं उघड.पुण्यातील शिक्षक तेजस शाह यालाही अटकया प्रकरणात पुण्यातील तेजस हर्षदकुमार शाह याला देखील CBI ने अटक केली आहे. ते 'डॉ. अभंग प्रभू मेडिकल अकॅडमी' (APMA) येथे भौतिकशास्त्राचे शिक्षक आहेत. आरोपी मनिषा हवालदार यांच्याकडून NEET-UG २०२६ च्या भौतिकशास्त्र विषयाचे लीक झालेले प्रश्न मिळवण्यात त्यांची भूमिका असल्याचा आरोप आहे. या दोन्ही नव्या अटकांमुळे पेपर फुटीचा कट अधिक स्पष्ट होत चालला आहे..४९ ठिकाणी छापे; तपास वेगाने सुरूपेपर फुटीचा संपूर्ण कट उघड करण्यासाठी CBI चा तपास सध्या वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत देशभरातील ४९ विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत. या कारवाईत अनेक संशयास्पद कागदपत्रे, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले असून, त्यांचे सखोल विश्लेषण सुरू आहे. जप्त केलेल्या पुराव्यांमधून पेपर फुटीची साखळी आणि त्यातील सहभागी व्यक्तींबाबत अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे..या प्रकरणात CBI ने आतापर्यंत १३ आरोपींना अटक केली आहे. लातूर आणि पुणे येथील अटकांमुळे कोचिंग सेंटर, डॉक्टर आणि शिक्षक यांच्या माध्यमातून पेपर फुटी कशी व्यवस्थित चालली होती, याचे चित्र स्पष्ट होत आहे..NEET Paper Leak Maharashtra : पुण्यात सीबीआयची मोठी कारवाई! नीट पेपरफुटी प्रकरणात तेजस शाहसह आणखी एकाला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.