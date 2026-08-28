पुणे

Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुण्याचे ४ पर्यटक अडकले, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीने वाऱ्यावर सोडले; तरुणीची सरकारला मदतीसाठी आर्त हाक

Pune Tourists : नेपाळमधील भीषण महापुरात तब्बल २८८ भारतीय नागरिक बेपत्ता असून, त्यांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. तामिळनाडूमधील २१ भारतीय नागरिकांची सुटका झाली असून, तिबेटमध्ये अडकलेल्या सुमारे २०० भारतीयांनीही मदतीची मागणी केली आहे.
Nepal Flood Latest News

Nepal Flood Latest News

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरामुळे सर्वत्र हाहाकार माजला असून, या नैसर्गिक संकटात शेकडो भारतीय नागरिक अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. नेपाळमधील पुरामध्ये तब्बल २८८ भारतीय नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी नेपाळमधील बचाव पथकांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, पुण्यातील चार पर्यटकही या पुरात अडकल्याची माहिती समोर आली असून, त्यापैकी एका तरुणीने नेपाळमधील विदारक परिस्थितीचा अनुभव सांगितला आहे.

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