Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुण्याचे ४ पर्यटक अडकले, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीने वाऱ्यावर सोडले; तरुणीची सरकारला मदतीसाठी आर्त हाक

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरामुळे सर्वत्र हाहाकार माजला असून, या नैसर्गिक संकटात शेकडो भारतीय नागरिक अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. नेपाळमधील पुरामध्ये तब्बल २८८ भारतीय नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी नेपाळमधील बचाव पथकांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, पुण्यातील चार पर्यटकही या पुरात अडकल्याची माहिती समोर आली असून, त्यापैकी एका तरुणीने नेपाळमधील विदारक परिस्थितीचा अनुभव सांगितला आहे..नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेले अनेक भारतीय नागरिक पुरामुळे विविध ठिकाणी अडकले आहेत. तामिळनाडूमधील २१ भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच तिबेटमध्ये अडकलेल्या सुमारे २०० भारतीय नागरिकांनीही मदतीची मागणी केली आहे. बेपत्ता असलेल्या २८८ भारतीयांपैकी ७३ जण त्रिशुली वन जलविद्युत प्रकल्पासाठी काम करत होते. भारतीय दूतावासाने प्रकल्पाच्या प्रमुखाशी संपर्क साधला असून, या कामगारांचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक यंत्रणांच्या मदतीने प्रयत्न सुरू आहेत..Nepal Flood: नेपाळमध्ये पावसाविना पूर! २९१ विदेशी नागरिक बेपत्ता; १०५ भारतीयांचा समावेश, १६ जणांचा मृत्यू.पुण्याच्या पर्यटकांची मदतीसाठी हाककैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेल्या आणि पुराच्या संकटातून बचावलेल्या पूजा भोसले यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. नेपाळमध्ये ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता निर्माण झाली असून, त्यामुळे आम्हाला भारतात परतण्यास सांगितले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. आम्हाला लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी विनंती पूजा भोसले यांनी केली आहे. यात्रेसाठी घेऊन गेलेल्या टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीने संकटाच्या काळात आम्हाला वाऱ्यावर सोडले, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अडकलेल्या भारतीय पर्यटकांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे..नेपाळमध्ये पुराचा धोका अद्याप कायमनेपाळमधील महापुरात आतापर्यंत ३५० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मात्र, संकट अद्याप टळलेले नाही. नेपाळ-चीन सीमेवरील भोते कोशी नदी परिसरात नदीचा प्रवाह अडल्याने मोठा तलाव तयार झाला आहे. या तलावात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून, तो फुटल्यास पुन्हा मोठा जलप्रलय येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..याशिवाय छोछेन खोला आणि पुरेपु त्सांग्पो नद्यांच्या संगमाजवळही नदीचा प्रवाह अडल्याने तलाव तयार झाला आहे. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीबाबत नेपाळच्या संबंधित यंत्रणांना धोक्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस नेपाळसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून, प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.