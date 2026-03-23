Pune News: नांदेड सिटी ते शिवणेदरम्यान नवीन पूल; सुमारे ४८ कोटी रुपये खर्च, पुणे महापालिकेकडून तांत्रिक मान्यता!

खडकवासला : खडकवासला धरण परिसरातील गावांचा पावसाळ्यात संपर्क अखंडित ठेवण्यासाठी नांदेड सिटी-शिवणेदरम्यान मुठा नदीवर नवीन पूल उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. शिवणे-नांदेडदरम्यानचा पूल एक धरणातून पाणी सोडल्यावर वाहतुकीसाठी बंद करावा लागतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी २५० मीटर लांबी आणि अंदाजे ४८ कोटी रुपये खर्चाचा नवीन पूल उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून, तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे..Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार!.खडकवासला धरणालगतचा पूल सुमारे ६५ वर्षांपूर्वी बांधलेला असून, पाण्याच्या प्रवाहामुळे वापरण्यायोग्य राहिला नव्हता. महापालिकेने दुरुस्ती करून त्याचे आयुष्य १०-१५ वर्षांनी वाढविले. मात्र, धरणाच्या भिंतीपासून २०० मीटर परिसरात बांधकामास मनाई असल्याने येथे नवीन पूल उभारणे शक्य नाही.शिवणे-नांदेडदरम्यानचा दुसरा पूल कमी उंचीचा काजवे स्वरूपाचा आहे. सध्याच्या ठिकाणी नवीन पूल बांधणे रस्ते अरुंद आणि नदीपात्रात खडक असल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. त्यामुळे सध्याच्या पुलाच्या पूर्वेकडे नांदेड सिटी-शिवणेदरम्यान नवीन पूल उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे..नवीन पुलाचा जोड रस्ता आणि पूल २४ मीटर रुंदीचा असणार आहे. नांदेड सिटीच्या प्रवेशद्वाराच्या समोरील सर्कलपासून नदीकडे सुमारे १५० मीटर लांबीचा रस्ता तयार करणार आहे. त्यानंतर नदीवर सुमारे २५० मीटर लांबीचा पूल उभारणार आहे. त्यापैकी सुमारे २०० मीटर भाग नदीपात्रावर असेल. नदी ओलांडल्यानंतर शिवणेच्या हद्दीत सध्या १८ मीटर रुंद जागा आहे. त्याठिकाणी १२ मीटर रुंदीचा काँक्रीट रस्ता आहे. विकास आराखड्यात रस्ता २४ मीटर करण्याचे सुचविले आहे..नांदेड सिटी ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अतुल भोस म्हणाले की, खडकवासला धरणातून प्रत्यक्षात ८ हजार क्यूसेक पाणी सोडल्यानंतर हा पूल पाण्याखाली जातो. खबरदारीचा उपाय म्हणून हा पूल वाहतुकीसाठी बंद केला जातो..या पुलासाठी अंदाजे ४८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, प्रारंभी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाला तांत्रिक समितीची मान्यता मिळाली असून, प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील टप्प्यात निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे.- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प महापालिका.सध्याचा पूल १९९० पूर्वी बांधण्यात आला होता. त्यावेळी शिवणे गावाची लोकसंख्या सुमारे अडीच हजार होती. मात्र, परिसराचा झपाट्याने विकास झाल्याने आज लोकसंख्या ८० हजारांहून अधिक झाली असून, पुलावरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे नवीन उंच पुलाची गरज निर्माण झाली आहे.- श्रीनिवास दांगट, ग्रामस्थ, शिवणे.राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...पावसाळ्यात शिवणे-नांदेडदरम्यानचा रस्ता पाण्याखाली गेल्याने दवाखाना, शाळा-महाविद्यालये तसेच आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या विद्यार्थी, कामगार आणि नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. पाण्याचा जास्त विसर्ग झाल्यास धरणाजवळील पूलही बंद केला जातो. त्यामुळे पर्यायी मार्गाने जावे लागून सुमारे एक तासाचा अतिरिक्त वेळ लागतो.- समीर जाधवराव, ग्रामस्थ, नांदेड.