छत्रपती संभाजीनगर - पुणे मार्गाचा मॅप फुटला, कवडीमोल भावानं जमीन खरेदी; नकाशा आधीच कसा व्हायरल झाला?

छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे या दरम्यान नवा महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गाचा नकाशा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, एक धक्कादायक अशी माहिती समोर आलीय. नव्या महामार्गाचा जो नकाशा व्हायरल होतोय त्या भागात जमीन खरेदीसाठी व्यावसायिक आणि श्रीमंतांकडून लगबग सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना महामार्गाची माहिती नसल्यानं कवडीमोल भावानं या जमिनींचे व्यवहार होत आहेत..शेतकऱ्यांना नव्या महामार्गाची माहिती नाहीय. त्या जमिनींना जर खरंच रस्ता तिथून गेला तर मोठी किंमत मिळेल याची पुसटशी कल्पनाही नाही. पण सध्याच्या दरापेक्षा जास्त किंमत मिळत असल्यानं दररोज अनेक व्यवहार होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नव्या महामार्गाचा नकाशा हा फक्त तीन विभागाकडे असून आता व्हायरल कसा झाला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Shaheen Shaheed Arrest : दिल्ली बॉम्बस्फोटाबाबत नवीन खुलासा; मसूद अझहरच्या बहिणीच्या संपर्कात होती 'शाहीन'.एखाद्या महामार्गाचा नकाशा तयार करायचा असेल तर त्यासाठी एका संस्थेची नेमणूक केली जाते. त्या एजन्सीकडे नकाशा असतो. त्यानंतर संबंधित विभागाकडे तो नकाशा देण्यात येतो. तिथून नॅशनल हायवे विभागाकडं हा नकाशा पाठवला जातो. एमएसआयडीसीकडेही नकाशा देण्यात येतो. हा नकाशा आमचाच असल्याचंही एमएसआयडीसीकडून सांगण्यात आलं आहे..नकाशा अधिकृतपणे जाहीर केला नसताना कसा व्हायरल झाला, कुणी व्हायरल केला असं विचारलं जातंय. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन भूसंपादनाद्वारे मिळणारे पैसे लाटण्याचं काम कोण करतंय? असे प्रश्न उपस्थित होतायत. आता या प्रकरणाची चौकशी होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे..