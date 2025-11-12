पुणे

छत्रपती संभाजीनगर - पुणे मार्गाचा मॅप फुटला, कवडीमोल भावानं जमीन खरेदी; नकाशा आधीच कसा व्हायरल झाला?

छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे प्रस्तावित नव्या महामार्गाचा नकाशा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान सध्या महामार्ग ज्या भागातून जातोय त्या भागातल्या जमिन खरेदीसाठी उद्योजक अन् श्रीमंतांची लगबग सुरू आहे.
सूरज यादव
छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे या दरम्यान नवा महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गाचा नकाशा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, एक धक्कादायक अशी माहिती समोर आलीय. नव्या महामार्गाचा जो नकाशा व्हायरल होतोय त्या भागात जमीन खरेदीसाठी व्यावसायिक आणि श्रीमंतांकडून लगबग सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना महामार्गाची माहिती नसल्यानं कवडीमोल भावानं या जमिनींचे व्यवहार होत आहेत.

