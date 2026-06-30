Pune Zilla Panchayat Samiti Association: पुणे जिल्हा तालुका पंचायत सभापती असोसिएशनची नवी कार्यकारिणी जाहीर

लोणी काळभोर : पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या पंचायत समिती सभापतींची महत्त्वपूर्ण बैठक पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात उत्साहात पार पडली. या बैठकीत पंचायत समितींचे अधिकार, विकासकामे, निधीची उपलब्धता तसेच विविध प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याच बैठकीत सर्व सभापतींच्या सर्वानुमते पुणे जिल्हा तालुका पंचायत समिती सभापती असोसिएशनच्या नव्या कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली..यामध्ये आंबेगाव पंचायत समितीचे ज्येष्ठ सभापती कैलास बुवा काळे यांची अध्यक्षपदी, हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज हिरामण काकडे यांची उपाध्यक्षपदी, तर बारामती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे यांची सचिवपदी एकमताने निवड करण्यात आली. या निवडीचे उपस्थित सभापतींनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले..नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी निवडीनंतर संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांची भेट घेऊन तालुका पंचायत समितींच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याशीही चर्चा करून विकासकामे, निधी आणि अधिकारांबाबत विविध प्रश्न मांडण्यात आले..यावेळी अध्यक्ष कैलास काळे, उपाध्यक्ष युवराज काकडे आणि सचिव किरण तावरे यांनी संघटनेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितींना भेडसावणाऱ्या समस्या राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रभावीपणे मांडल्या जातील, असे स्पष्ट केले. विकासकामांसाठी आवश्यक निधी, पंचायत समितींचे अधिकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..बैठकीस अध्यक्ष कैलास काळे, उपाध्यक्ष युवराज काकडे, सचिव किरण तावरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), शिरूरच्या स्वातीताई घावटे, मावळच्या सुनीताताई येवले, भोरच्या मनीषाताई कंक, मुळशीच्या मंदाताई शेळके, राजगडच्या सुवर्णाताई राऊत, खेडच्या विद्याताई मोहिते, इंदापूरचे हर्षवर्धन लोंढे, पुरंदरचे अमित झेंडे यांच्यासह विविध तालुक्यांचे सभापती उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.