पुणे

Pune Zilla Panchayat Samiti Association: पुणे जिल्हा तालुका पंचायत सभापती असोसिएशनची नवी कार्यकारिणी जाहीर

पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या सभापतींच्या बैठकीत अधिकार, विकासकामे व निधीच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा; सर्वानुमते नव्या कार्यकारिणीची निवड
New executive committee of Pune District Taluka Panchayat Samiti Chairperson Association announced with Kailas Kale as President

New executive committee of Pune District Taluka Panchayat Samiti Chairperson Association announced with Kailas Kale as President

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या पंचायत समिती सभापतींची महत्त्वपूर्ण बैठक पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात उत्साहात पार पडली. या बैठकीत पंचायत समितींचे अधिकार, विकासकामे, निधीची उपलब्धता तसेच विविध प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याच बैठकीत सर्व सभापतींच्या सर्वानुमते पुणे जिल्हा तालुका पंचायत समिती सभापती असोसिएशनच्या नव्या कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली.

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