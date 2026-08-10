पुणे

केंद्रीय कायद्याविरुद्ध कामगार संघटनेचे आंदोलन

केंद्रीय कायद्याविरुद्ध कामगार संघटनेचे आंदोलन
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पिंपरी, ता. १० : ‘‘केंद्र सरकार आणि एक जूनपासून राज्य सरकारनेदेखील नवीन चार कामगार कायदे लागू केले आहेत. ते कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करणारे आहेत,’’ असा आरोप करत ते कायमस्वरुपी रद्द करावेत. जुने परंपरागत कामगार कायदे लागू करावेत,’’ अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे.
पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ‘आयटक’चे अनिल रोहम, ‘सीटू’चे गणेश दराडे, दिलीप पवार, राजेंद्र खराडे, शशिकांत धुमाळ, विजय जाधव, भारती घाग, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम तसेच इंटक, आयटक, सीआयटीयू, एआयसीसीटीयु, एचएमएस, एनटीयूआय, बीकेएसएम, टीयूसीआय, बीयूसीटीयू, एआयबीइए, बीइएफआय, एआयआयइए, श्रमिक एकता महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, स्वतंत्र फेडरेशन, योजना कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी आणि घर कामगार संघटना, पीएमपी कामगार संघटना, एमएसईबी कामगार संघटना व इतर कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

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