Bridge Collapse : मुळा-मुठा नदीवरील नवीन उभारणी केलेला पूल किरकोळ पुरात कोसळला; चौकशीची मागणी

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) माध्यमातून हवेली तालुक्यातील हिंगणगाव ते खामगाव टेक जोडणाऱ्या नदीवरील पुलाच्या बांधकामात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जा उघडा पडला आहे. सुमारे २४ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेला हा पूल उन्हाळा संपून पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच आलेल्या एकाच दिवसाच्या पुराच्या पाण्यात कोलमडून पडला आहे. या निकृष्ट बांधकामाची पाहणी करून शिवसेनेचे युवा नेते व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य अलंकार कांचन यांनी संताप व्यक्त केला व याची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे..'टक्केवारीच्या चक्रात महाराष्ट्राचा बिहार होतोय का?' असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या घटनेची माहिती देताना अलंकार कांचन म्हणाले की, माजी खासदार आढळवरावदादा पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नातून आणि सर्व ग्रामस्थांनी केलेल्या अनेक महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी या पुलाच्या कामाला मंजुरी दिली होती. पीएमआरडीए कडून' मे. टी. अँड टी. इन्फ्रा लि. पुणे' या कंपनीला सुमारे २४ कोटी रुपयांचे हे काम १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आले. मात्र, पहिल्याच पुराच्या तडाख्यात या पुलाचे मोठे स्लॅब आणि पिलर जमीनदोस्त झाले..'ठेकेदाराला बिल काढण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी वर्गाला २० ते ३० टक्के 'कमिशन' द्यावे लागते. या टक्केवारीच्या खेळामुळेच ठेकेदार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम करतात,' असा थेट आरोप अलंकार कांचन यांनी केला आहे. पुलाची अशी दुरवस्था झाली असताना अद्याप एकही अधिकारी किंवा ठेकेदार घटनास्थळी पाहणी करायला आला नाही, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले..'एका बाजूला लोकप्रतिनिधी महत प्रयासाने निधी आणतात आणि दुसरीकडे भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदार स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी अशा प्रकारे जनतेचा पैसा पाण्यात घालवतात. यामुळे सरकारची अन् नेत्यांची प्रतिमा खराब होत आहे, असे सांगत अलंकार कांचन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आणि दोषी ठेकेदारावर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे..याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो होवू शकला नाही. दरम्यान,पहिल्याच पावसात सुमारे २४ कोटींचा अर्धवट पूल कोलमडल्याने भविष्यात या पुलाच्या सक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता प्रशासन या भ्रष्ट ठेकेदारावर कारवाई करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.