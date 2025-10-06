Nilesh Ghaiwal : 'या' बड्या नेत्याच्या मदतीने कुख्यात गुंड घायवळ परदेशात पळाला, माजी गृहमंत्र्यांचा आरोप

Summaryराष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी घायवळला क्लिअरन्स कोणी दिले याची तपासणी करण्याची मागणी केली.चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयातील समीर पाटील नावाच्या व्यक्तीवर गुन्हेगारी संबंध असल्याचा आरोप झाला आहे.या प्रकरणामुळे सरकारवर चौकशी व पारदर्शकतेचा दबाव वाढला आहे..पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याच्या पलायनाने राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मदतीनेच घायवळ परदेशात पळाला असल्याचा आरोप शिवसेना नेते रविंद्र धंगेकर यांनी आरोप केला असतानाच आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही याचा पुनरुच्चार केला आहे. याबाबत सरकारने चौकशी करावी अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. .निलेश घायवळला कोणी मदत केली याची चौकशी व्हावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नुकतीच केली होती. घायवळला क्लिअरन्स सर्टिफिकेट कोणी दिलं याचीही पडताळणी करावी असं त्यांनी म्हटलं होते. यानंतर आता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही चंद्रकांत पाटील यांच्यावर घायवळ याला मदत केल्याचा आरोप केला आहे. .FAQs 1. निलेश घायवळ कोण आहे? ➡️ निलेश घायवळ हा पुण्यातील कुख्यात गुंड असून अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग आहे.2. त्याने परदेशात पळ कसा काढला? ➡️ राजकीय पाठबळामुळे त्याला परदेशात जाण्यास मदत मिळाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.3. कोणत्या नेत्यावर मदतीचा आरोप आहे? ➡️ राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर हा आरोप करण्यात आला आहे.4. चौकशीची मागणी कोणी केली आहे? ➡️ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.5. समीर पाटील कोण आहे आणि त्याच्यावर काय आरोप आहेत? ➡️ समीर पाटील हा चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयातील व्यक्ती असून, त्याच्यावर गुन्हेगारी संबंध आणि पोलिसांवर दबाव टाकण्याचे आरोप आहेत.6. या प्रकरणाचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो? ➡️ या प्रकरणामुळे सत्ताधारी पक्षावर चौकशीचा दबाव वाढून राजकीय तणाव आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.