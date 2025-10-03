पुणे

Nilesh Ghaiwal: "तानाजी सावंतला मध्ये का घेतोस? मी घरी येतो नाहीतर.." गुंड निलेश घायवळचा धमकीवजा फोन कॉल

Pune gangster पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ कोथरूड गोळीबारानंतर स्विझरलँडला पळून गेला.पोलिस त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला याची चौकशी करत आहेत. दरम्यान धाराशिवमधील एका व्यावसायिकाला व्हाट्सअप कॉलवर धमकी दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
Nilesh Ghaywal

Nilesh Ghaywal

sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. कॉलमध्ये घायवळ व्यावसायिकाला दुकानं बंद करण्याची धमकी देताना दिसतो.

  2. कॉल दरम्यान आमदार तानाजी सावंत यांचा उल्लेख झाल्यामुळे घायवळ संतापला.

  3. घायवळने व्यावसायिकाला शिवीगाळ करून पुण्यातील धंदे बंद करण्याची धमकी दिली.

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ या कोथरूडच्या गोळीबारानंतर पोलिसांना चकवा देत स्विझरलँडला पळ काढला आहे. त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला याची चौकशी पोलिस करत आहेत. दरम्यान, निलेश घायवळचे एक-एक कारनामे आता समोर येत आहेत. धाराशिवमधील एका व्यावसायिकाला कॉल करुन धमकीचा दिल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Pune Crime News
Pune Police Force
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com