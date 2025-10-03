Nilesh Ghaiwal: "तानाजी सावंतला मध्ये का घेतोस? मी घरी येतो नाहीतर.." गुंड निलेश घायवळचा धमकीवजा फोन कॉल

Summaryकॉलमध्ये घायवळ व्यावसायिकाला दुकानं बंद करण्याची धमकी देताना दिसतो.कॉल दरम्यान आमदार तानाजी सावंत यांचा उल्लेख झाल्यामुळे घायवळ संतापला.घायवळने व्यावसायिकाला शिवीगाळ करून पुण्यातील धंदे बंद करण्याची धमकी दिली..पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ या कोथरूडच्या गोळीबारानंतर पोलिसांना चकवा देत स्विझरलँडला पळ काढला आहे. त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला याची चौकशी पोलिस करत आहेत. दरम्यान, निलेश घायवळचे एक-एक कारनामे आता समोर येत आहेत. धाराशिवमधील एका व्यावसायिकाला कॉल करुन धमकीचा दिल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..धाराशिव मधील एका व्यावसायिकाला निलेश घायवळ हा व्हाट्सअप कॉल द्वारे धमकी देण्याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये निलेश घायवळ थेट या व्यावसायिकाला तुझे दुकानं बंद पाडतो सावंत साहेबांचं नाव कशाला घेतो अशी धमकी देताना हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला आहे. नेमका हा व्यवसायिक कोण आहे याबद्दल अधिकृत माहिती सध्या मिळालेली नाही. .Ravindra Dhangekar News : नीलेश घायवळ प्रकरणावर चंद्रकांतदादा गप्प का? ; रवींद्र धंगेकरांचा सवाल!.या व्हाट्सअप कॉलमध्ये आमदार तानाजी सावंत यांच्या बद्दल दिनेश नावाचा व्यक्ती काहीतरी बोलला त्यावरून निलेश घायवळ याने दिनेशला शिवीगाळ केली. आत्ता या परिस्थिती मध्ये तानाजी सावंतला मध्ये का घेतोस. ... मी घरी येतो नाहीतर तू घरी ये.. शिवीगाळ करत तू इकडे धंदा करायचा नाही, पुण्यात जाऊन धंदे कर तुझे पुण्यातील धंदे बंद करतो.. असं कॉल मध्ये म्हटले आहे. .FAQsप्रश्न 1: निलेश घायवळ कोण आहे?👉 निलेश घायवळ हा पुण्यातील कुख्यात गुंड आहे. प्रश्न 2: तो सध्या कुठे आहे?👉 तो कोथरूड गोळीबारानंतर पोलिसांना चकवा देऊन स्विझरलँडला पळून गेला आहे. प्रश्न 3: त्याने कोणाला धमकी दिली?👉 धाराशिवमधील एका व्यावसायिकाला व्हाट्सअप कॉलवर धमकी दिली. प्रश्न 4: धमकीच्या व्हिडिओमध्ये काय दिसतं?👉 तो व्यावसायिकाला शिवीगाळ करत दुकानं बंद करण्याची धमकी देताना दिसतो. प्रश्न 5: तानाजी सावंत यांचा यात संबंध काय?👉 कॉल दरम्यान व्यावसायिकाने सावंतांचा उल्लेख केला, त्यावरून घायवळ संतापला. प्रश्न 6: पोलिस काय तपास करत आहेत?👉 त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला आणि धमकीवजा कॉलची सत्यता याची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.