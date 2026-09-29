Nilesh Ghaywal Acquitted : निलेश घायवळसह सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता; मोका न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

कारागृहात असताना खंडणी मागितल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात निलेश घायवळसह सहा आरोपींची मेहेरबान मोका न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. विशेष म्हणजे, निलेश घायवळ सध्या देशाबाहेर असल्याचे सांगितले जात असतानाही संबंधित खटल्याचा निकाल न्यायालयात लागला आहे..या प्रकरणात निलेश घायवळ याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विपुल दुशिंग यांनी काम पाहिले. आरोपी मुसा शेख याच्या वतीने ॲड. रितेश गदादे, अक्षय गोगावले यांच्यासाठी ॲड. अनिश पाडेकर, कुणाल कंधारे यांच्यासाठी ॲड. बिलाल मणियार, तर संतोष धुमाळ आणि विपुल माझीरे यांच्यासाठी ॲड. सलमान पठाण यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले..Surendra Koli : निठारी प्रकरणात निर्दोष मुक्त सुरेंद्र कोलीने जीवन संपवले; २१ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर पुन्हा सुरू केले होते सामान्य आयुष्य.मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२० मध्ये निलेश घायवळ दुसऱ्या एका गुन्ह्यात कारागृहात असताना संतोष धुमाळ याने फिर्यादीकडे भावाच्या रॅलीसाठी जीपची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी केला होता..मात्र, त्यानंतर फिर्यादीने पोलिसांवर आणि तपास यंत्रणेवर गंभीर आरोप करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आपल्यावर दबाव टाकून फिर्याद नोंदवून घेण्यात आल्याचा दावा फिर्यादीने केला होता. यासंदर्भात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फिर्यादीचा पुन्हा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. या जबाबातही फिर्यादीने कथित घटना घडल्याचे नाकारले..त्यानंतर हा खटला मोका न्यायालयात चालला. सुनावणीदरम्यान फिर्यादीने मूळ तक्रारीतील आरोप नाकारत तपास यंत्रणेने दबाव टाकून तक्रार नोंदविल्याचे न्यायालयात सांगितले. तसेच इतर साक्षीदार आणि पंचांनीही अभियोजन पक्षाच्या कथित घटनाक्रमाला दुजोरा दिला नसल्याचे बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आले..या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकालानंतर ॲड. विपुल दुशिंग यांनी निकालाचे स्वागत करत, अशा प्रकारचे निकाल सुदृढ न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. त्यांनी न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.