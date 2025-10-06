Who is Nilesh Ghaywal : अशी झाली होती नीलेश घायवळच्या गुन्हेगारी साम्राज्याची सुरुवात, पुण्याच्या डॉनवर पहिला गुन्हा कधी व कुठे नोंदवला गेला होता?

Nilesh Ghaywal’s 26-Year Criminal Trail : कोथरुड गोळीबार घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यांवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केली आहे. मात्र, या गॅंगचा मोऱ्हक्या निलेश घायवळ याला अटक करण्यापूर्वीच तो परदेशात पसार झाला आहे. विशेष म्हणजे त्याच्याकडे दोन आधार कार्ड असल्याची माहितीही आता पुढे आली आहे. याच खोट्या आधार कार्डच्या भरवश्यावर त्याने पासपोर्ट काढत तो विदेशात गेला. .याप्रकरणी आता पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. पोलिसांनी गेले दोन दिवस घायवळच्या घरावर छापा मारला असून त्यांच्या घरातून मोठा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याठिकाणी पोलिसांना दोन जिवंत काडतूसदेखील सापडलं आहे. तसेच अनेक जमिनींची अनाधिकृत कागदपत्रदेखील पोलिसांनी जप्त केली आहे. दरम्यान, हा निलेश घायवळ नेमका आहे कोण? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे..Nilesh Ghaywal: पुण्याचा डॉन इंग्लंड-स्वित्झर्लंडमध्ये साम्राज्य? मारणेशी दोस्ती अन् कॉमर्सचा विद्यार्थी बनला गुन्हेगारीचा बादशाह.कोण आहे निलेश घायवळ?निलेश घायवळ हा घायवळ टोळीचा मोहोरक्या आहे. त्याच्यावर पहिला गुन्हा हा २६ वर्षांपूर्वी पुण्यातील कोथरूड पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल झाला होता. १९९९ मध्ये कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरोधात खंडणीची तक्रार दाखल कऱण्यात आली होती. त्यानंतर १९९९, २०००, आणि २००१ मध्ये खंडणी, दंगल करणे, खून आणि खुनाचा कट रचणे असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल झाले..विविध पोलीस ठाण्यात गु्न्हे दाखलपुणे शहरात वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये घायवळ याच्यावर एकूण १४ गुन्हे दाखल असून पुणे जिल्ह्यात एकूण २४ गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत, तर धाराशिव बीड आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्येदेखील खंडणी अपहरण आणि इतर अनेक गुन्हे निलेश घायवळ याच्यावर दाखल असल्याची माहिती पुढे आली आहे..कोथरुडमध्ये घायवळची दहशतनिलेश घायवळ पहिल्यांदा हा कुख्यात गुंड गजा मारणेच्या टोळीत गुंड म्हणून काम करायचा. त्याच्यावर पुण्यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणं, मारामारी करणं, परिसरात दहशत पसरवणं यासारख्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. पुण्यातील कोथरुड परिसरातील सुतारवाडीत निलेश घायवळची मोठी दहशत होती..Gajanan Marne, Nilesh Ghaywal यांच्यासह सर्व गुंडांची पुणे पोलिसांनी ओळख परेड का घेतली?.२०२३ मध्ये तुरुंगातून आला बाहेरगजा मारणेशी बिनसल्यावर मारणे गॅंगने घायवळवर दोनदा हल्ले केले होते. त्याचं प्रत्युत्तरदेखील घायवळ टोळीने दिलं होतं. दत्तवाडीत गुंड सचिन कुडलेची निलेश घायवळ आणि साथीदारांनी रस्त्यात पाठलाग करुन फिल्मी स्टाईलने हत्या केली होती. कुडलेच्या हत्येनंतर घायवळसह 26 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली. 2019 मध्ये निलेश घायवळ तुरुंगातून सुटला झाली. बाकी गुन्ह्यातदेखील घायवळला जामीन मिळाला आणि 2023 मध्ये तो अखेर तुरुंगातून बाहेर आला..निलेश घायवळ उच्चशिक्षितघायवळ खंडणी, टोळीयुद्ध आणि इतर हिंसक गुन्ह्यांसह अनेक गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सामील आहे. घायवळचे नाव अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे आणि तो पुण्यातील टोळी युध्द, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणं, मारामारी करणं, परिसरात दहशत पसरवणं यामध्ये होता. निलेश घायवळ मूळ राहणार सोनेगाव ता. जामखेडचा आहे. निलेश घायवळ विरोधात पुण्यातील विविध पोलीस ठाण्यात 23 ते 24 गुन्हे दाखल आहेत. निलेश घायवळ उच्चशिक्षित आहे, त्याच मास्टर इन कॉमर्सपर्यंत शिक्षण झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.