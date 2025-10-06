पुणे

Who is Nilesh Ghaywal : अशी झाली होती नीलेश घायवळच्या गुन्हेगारी साम्राज्याची सुरुवात, पुण्याच्या डॉनवर पहिला गुन्हा कधी व कुठे नोंदवला गेला होता?

Who Is Nilesh Ghaywal? : पोलिसांनी गेले दोन दिवस घायवळच्या घरावर छापा मारला असून त्याच्या घरातून मोठा मुद्देमाल जप्त केला आहे. त्यानंतर आता हा निलेश घायवळ नेमका कोण? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
Nilesh Ghaywal’s 26-Year Criminal Trail

Nilesh Ghaywal’s 26-Year Criminal Trail

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Nilesh Ghaywal’s 26-Year Criminal Trail : कोथरुड गोळीबार घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यांवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केली आहे. मात्र, या गॅंगचा मोऱ्हक्या निलेश घायवळ याला अटक करण्यापूर्वीच तो परदेशात पसार झाला आहे. विशेष म्हणजे त्याच्याकडे दोन आधार कार्ड असल्याची माहितीही आता पुढे आली आहे. याच खोट्या आधार कार्डच्या भरवश्यावर त्याने पासपोर्ट काढत तो विदेशात गेला.

Loading content, please wait...
pune
crime
Crime News
crime news in marathi
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com