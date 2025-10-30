Nilesh Ghaywal Case : निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री; जमीन व्यवहारातील कोट्यवधींच्या उलाढालीचा तपास होण्याची शक्यता

Summaryपुण्यातील गुंड निलेश घायवळ लंडनला फरार झाला असून त्याचा पासपोर्ट रद्द झाला आहे.पुणे पोलिसांना त्याने कोट्यवधींची माया जमवल्याचा पुरावा मिळाला आहे.घायवळने मागील ३ वर्षांत तब्बल ५८ एकर जमीन खरेदी केली आहे..पुण्यातील कुख्यांत गुंड निलेश घायवळ लंडनला फरार झाला असून त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आहे.निलेश घायवळने कोट्यवधींची माया जमविल्याचा पुरावा पुणे पोलिसांना मिळाला असून जमिनी व्यवहारातील कोट्यवधींच्या उलाढालीचा तपास करण्यासाठी पुणे पोलिस आता ईडी पत्र लिहिणार आहेत, त्यामुळे निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री होण्याची शक्यता आहे. .निलेश घायवळ ने ३ वर्षांत ५८ एकर जमीन जमवली आहे. या जमिनींचे व्यवहार स्वतःसह आई-वडील, भाऊ, पत्नी आणि नातेवाईकांच्या नावावर केल्याचे समोर आले आहे. घायवळ ने २०२२ ते २०२५ या काळात जामखेड परिसरातील १२ वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून जमीन खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्याच्या आर्थिक साम्राज्याचे तपशील समोर आले आहेत. .याशिवाय निलेश घायवळने धाराशीव,बीड जिल्ह्यातील सोलार प्रकल्पांचे टेंडर मिळविल्याचंही समोर आहे. लिसांनी आधीच गायवळ आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची १० बँक खाती गोठवली आहेत.आता पुणे पोलिस लवकरच अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) तपासासाठी पत्र पाठवणार आहेत. त्यामुळे निलेश घायवळच्या मालमत्तेचा आता ईडीकडून तपास होण्याची शक्यता आहे. .FAQs प्र.१: निलेश घायवळ कोण आहे? ➡️ तो पुण्यातील कुख्यात गुंड असून अनेक गुन्ह्यांमध्ये त्याचे नाव आहे.प्र.२: तो सध्या कुठे आहे? ➡️ निलेश घायवळ लंडनला फरार झाला आहे.प्र.३: त्याच्याविरोधात ईडी का तपास करणार आहे? ➡️ कारण त्याने जमीन व्यवहारातून कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर उलाढाल केली असल्याचा संशय आहे.प्र.४: त्याने किती जमीन विकत घेतली आहे? ➡️ मागील ३ वर्षांत सुमारे ५८ एकर जमीन त्याने विकत घेतली आहे.प्र.५: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे? ➡️ पोलिसांनी घायवळ आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची १० बँक खाती गोठवली आहेत.प्र.६: पुढील पाऊल काय असू शकते? ➡️ पुणे पोलिस लवकरच ईडीला अधिकृत पत्र पाठवून आर्थिक व्यवहारांचा सखोल तपास मागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.