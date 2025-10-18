Pune Crime: 'गुन्हेगारी उदात्तीकरणप्रकरणी नीलेश घायवळवर गुन्हा'; आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल

पुणे: कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील सराईत गुन्हेगार नीलेश बन्सीलाल घायवळ (रा. संत ज्ञानेश्वर कॉलनी, कोथरूड) याने समाज माध्यमातून दहशत पसरविणाऱ्या रील प्रसारित केल्या. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घायवळविरुद्ध आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल झाले आहेत..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.याप्रकरणी पोलिस अंमलदार प्रशांत साखरे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, घायवळ आणि त्याचे समाज माध्यम खाते चालवणाऱ्या आणखी एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि इतर समाज माध्यमावर घायवळने गुन्हेगारी टोळीचे उदात्तीकरण करून दहशत पसरविल्याचे परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले. तपास सहाय्यक निरीक्षक अंगद नेमाणे करीत आहेत..दरम्यान, बनावट कागदपत्रांद्वारे पारपत्र (पासपोर्ट) मिळवल्याच्या गुन्ह्यातही नीलेश घायवळवर कारवाई झाली आहे. त्याने अहिल्यानगर येथे पारपत्र मिळवताना ‘घायवळ’ ऐवजी ‘गायवळ’ असे आडनाव वापरले होते. घायवळ हा परदेशात असून, पुणे पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. पारपत्र पडताळणीदरम्यान स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्याची संशयास्पद भूमिका आढळल्याने त्यांना नोटीस बजावली आहे. .घायवळच्या शास्त्रीनगरमधील घर झडतीत दोन जिवंत काडतुसे, दहा तोळे सोन्याचे दागिने, जमिनींच्या खरेदीखतांची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. पुणे, मुळशी, धाराशिव आणि जामखेड येथील जमिनींसंबंधी पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. दुसऱ्याच्या नावाने सीमकार्ड वापरून बॅंक खात्यात व्यवहार केल्याप्रकरणी त्याच्यावर नुकताच गुन्हा दाखल झाला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.घायवळचा भाऊ सचिन याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय कोथरूड परिसरातील दहा सदनिका जबरदस्तीने बळकावल्याप्रकरणी घायवळ, त्याचा भाऊ सचिन आणि इतर सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणानंतर सचिन फरार असून, पोलिस त्याचाही शोध घेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.