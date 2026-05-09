Nilesh Lanke Health Update : खासदार निलेश लंके हेल्थ अपडेट आली, विषाणूजन्य ताप; डॉक्टरांनी दिला अहवाल

MP Nilesh Lanke Viral Fever : अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांना प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक येथे दाखल करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (ता. ८) त्यांना वैद्यकीय तपासणी आणि पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले. सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, खासदार लंके यांना गेल्या काही दिवसांपासून विषाणूजन्य ताप (व्हायरल फीव्हर) आणि निर्जलीकरणाचा (डिहायड्रेशन) त्रास जाणवत होता. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना सुरुवातीला अहिल्यानगर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याने डॉक्टरांनी त्यांना अधिक उपचारासाठी पुण्यात हलविण्याचा निर्णय घेतला..यानंतर खासदार लंके यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाच्या संचालक डॉ. प्राची साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या विविध वैद्यकीय चाचण्या करण्यात येत असून वैद्यकीय पथक सातत्याने त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे..डॉ. प्राची साठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "खासदार निलेश लंके यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरू असून काही वैद्यकीय तपासण्या करण्यात येत आहेत. डॉक्टरांचे पथक त्यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.".MP Nilesh Lanke admitted hospital : खासदार निलेश लंके यांची प्रकृती खालावली, अहिल्यानगरहून पुण्यात हलवले, रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल.दरम्यान, खासदार लंके यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती समोर आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना केली.