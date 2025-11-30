Ambegaon Leopard : निरगुडसरमध्ये बिबट मादी अखेर जेरबंद; वनविभागाची धडाकेबाज कारवाई!

निरगुडसर : १५ दिवसापासून हुलकावणी देणारी बिबट मादी रविवार (ता.३०) रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता अखेर जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले.निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील नहयार मळा येथे सुनील भेके यांच्या घराजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात दोन वर्षाची अडकलेली बिबट मादी उद्या माणिकडोह निवारा केंद्रात पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली. .निरगुडसर परिसरात बिबट्याचा रोज असलेल्या वास्तव्यामुळे निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील नहयार मळा येथे सुनील भेके यांच्या घराजवळ १५ दिवसापूर्वी वनविभागाने पिंजरा लावला होता पण हुलकावणी देत होता,येथील नागरिकांनी जागा बदल करावी अशी मागणी केल्यानंतर अखेर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहा दिवसापूर्वी जागा बदलली आणि बिबट्या जेरबंद झाला. रविवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास सुनील भेके यांच्या ऊसाच्या शेतात बिबट्या बसलेला नागरिकांनी पाहिला होता.त्यानंतर बिबट मादी जेरबंद झाली आहे. .निमगाव दुडे येथे एक मादी जेरबंद.जुन्नर वनउपसंरक्षक प्रशांत खाडे ,acf अमृत शिंदे , मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक अश्विनी डफळ आदी रेस्क्यू टीमने सातत्याने प्रयत्न केल्याने बिबट्या जेरबंद होण्यास मदत झाली. पिंजऱ्यात अडकलेली मादी साधारण दोन वर्षाची असून सध्या अवसरी घाटातील वनकेंद्रात पाठवण्यात आली असून उद्या माणिकडोह येथे पाठवणार आहे. या परिसरात बिबटमादी आणि बछडांचा वावर परिसरात आहे.घराजवळ बिबट आणि बछडांच्या पायांचे ठसे अनेक दिवसापासून आढळत आहे.आता मादी जेरबंद झाली असून या परिसरात बछडे असल्याचे नागरिक सांगत आहे. फोटो खाली ओळ:निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील नहयार मळा येथे सुनील भेके यांच्या घराजवळ लावण्यात आलेल्या पिंजऱ्यात बिबट मादी जेरबंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.