Ambegaon Leopard : निरगुडसरमध्ये बिबट मादी अखेर जेरबंद; वनविभागाची धडाकेबाज कारवाई!

Leopard Rescue : निरगुडसर येथे १५ दिवसांपासून हुलकावणी देणारी बिबट मादी अखेर पिंजऱ्यात अडकून वनविभागाच्या ताब्यात आली. आता तिला पुढील उपचार व निगेबरोबर माणिकडोह निवारा केंद्रात हलवले जाणार आहे.
Forest Team’s Six-Day Strategy Change Proves Successful

नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : १५ दिवसापासून हुलकावणी देणारी बिबट मादी रविवार (ता.३०) रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता अखेर जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले.निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील नहयार मळा येथे सुनील भेके यांच्या घराजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात दोन वर्षाची अडकलेली बिबट मादी उद्या माणिकडोह निवारा केंद्रात पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली.

