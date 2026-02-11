Navale Says Use Of Money And Drugs Hurt More Than Defeat

Esakal

पुणे

Nirmala Navale : निवडणुकीत पैसा, ड्रग्जचा वापर झाला, पराभवापेक्षा याचं जास्त दु:ख; निर्मला नवलेंची पहिली प्रतिक्रिया

Nirmala Navale on Election Result : कारेगावच्या सरपंच निर्मला नवले यांना पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कारेगाव गणातून पराभवाचा धक्का बसला. त्यांना ३०० मतांनी हरवून भाजपच्या मनिषा पाचंगे विजयी झाल्या.
कारेगावच्या निर्मला शुभम नवले यांना पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कारेगावमध्ये पराभवाचा धक्का बसला. त्यांचा ३०० मतांनी भाजपच्या मनीषा पाचंगे यांनी पराभव केला. पराभवानंतर आता निर्मला नवले यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. निवडणुकीत पैशांचा वारेमाप वापर झाला, याशिवाय दारू आणि ड्रग्जचा वापर झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निवडणुकीत पैसा जिंकला माणूस हरला पण माझा लढा सुरूच राहील असंही निर्मला नवले यांनी म्हटलं.

