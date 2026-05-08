Sugar industry Crisis: साखर उद्योगापुढे आणखी संकट; ‘एमएसपी’वाढीकडे पुन्हा काणाडोळा, ४५०० रुपयांसाठी पाठपुरावा, शेतकरी व साखर उद्योगात तणाव!

-संतोष शेंडकर सोमेश्वरनगर : केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (रास्त व उचित दर) काही ना काही वाढ केली आहे. एफआरपीत मागील सात वर्षात प्रतिटन नऊशे रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, मागील सात- सव्वासात वर्षात ‘एमएसपी’मध्ये (किमान मूल्य) मात्र काडीमात्र वाढ केलेली नाही. गेली अनेक वर्षे ४२०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल एमएसपी करावी, यासाठी साखर उद्योग पाठपुरावा करत आहे. आता मात्र एमएसपी न वाढल्यास साखर उद्योग अडचणीत जाण्याची शक्यता आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत गतवर्षापेक्षा शंभर रुपयांची वाढ करत १०.२५ टक्के उताऱ्याला ३६५० रुपये (तोडणी-वाहतूक खर्चासह) प्रतिक्विंटल दर केला. शेतीचा उत्पादनखर्च वाढल्याने शेतकरी संघटनांनी या दराबाबत नाराजीच व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे साखर उद्योगाने एफआरपीच्या वाढीचे स्वागत करताना एमएसपी वाढवण्याची आग्रही मागणी केली आहे अन्यथा साखरेचाही उत्पादनखर्च वाढल्याने साखर उद्योग कोसळण्याच्या बेतात आली आहे..साखरेचे दर गेली दहा वर्षे ३००० ते ३७०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान आहेत. राज्य सरकारने वीजेचे तर केंद्र सरकारने इथेनॉलचे दर वाढवलेले नाहीत. साखरेची निर्यातही होत नाही. साखर आयुक्तालयाचा विस्तारीकरणावर अंकुश नसल्याने कारखान्यांचा हंगाम शंभर-सव्वाशे दिवसांवर आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर चालू हंगामात कारखाने कर्जबाजारी झाले असून, बहुतांश कारखाने शॉर्ट मार्जीनमध्ये (अपुरा दुरावा) गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केवळ एमएसपीतील वाढ कारखान्यांना तारू शकते..एमएसपी जून २०१८मध्ये २९००; तर फेब्रुवारी २०१९मध्ये ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल केली होती. त्यावेळी एफआरपी २७५० रुपये प्रतिटन होती!’’- हृषीकेश गायकवाड, संचालक, सोमेश्वर साखर कारखाना.कच्च्या मालाची किंमत वाढत आहे आणि त्यापासून जो पक्का माल बनवतोय त्याची किंमतच वाढत नाही. यामुळे व्याजाचा बोजा तीनशे ते सहाशे रुपये प्रतिटनापर्यंत गेला आहे. शेवटी शेतकऱ्यांच दरात घट होते. एमएसपी वाढवली तरच कारखानेही सुदृढ होतील आणि शेतकऱ्यांनाही चांगले दर मिळतील.-नितीन शिंदे, कार्यकारी संचालक, वृद्धेश्वर साखर कारखाना.साखरेची एमएसपी उत्पादनखर्चाशी जोडली जायला हवी. सद्यःस्थितीत एमएसपी ४४०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल करणे आवश्यक आहे; अन्यथा शेतकरी आणि साखरउद्योग दोन्ही अडचणीत राहतील.- चंद्रकांत ढगे, कार्यकारी संचालक, भीमाशंकर साखर कारखाना.Maharashtra Education News: शिक्षण विभागाचा माेठा निर्णय! शिक्षकांसाठी वार्षिक ५० तास प्रशिक्षण सक्तीचे, गुणवत्तावाढीसाठी सरकारचे पाऊल...हंगामनिहाय उसाची एफआरपीआणि साखरेची एमएसपीहंगाम एफआरपी एमएसपी(प्रतिटन) (प्रतिक्विंटल)२०१८-१९ २७५० २९००२०१९-२० २७५० ३१००२०२०-२१ २८५० ३१००२०२१-२२ २९०० ३१००२०२२-२३ ३०५० ३१००२०२३-२३ ३१५० ३१००२०२४-२५ ३४०० ३१००२०२५-२६ ३५५० ३१००२०२६-२७ ३६५० (तूर्तास ३१००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.