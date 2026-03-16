पुणे : अहिल्यानगरच्या जामखेड येथे गोळीबारात गंभीर जखमी झालेला कुख्यात गुंड सागर मोहोळकर (वय २७) याचा ससून रुग्णालयात उपचारादरम्यान सोमवारी मृत्यू झाला. त्याच्यावर जामखेड येथे ४ मार्च रोजी सायंकाळी गोळीबार झाला होता. त्याला पुढील उपचारासाठी ससूनमध्ये उपचारासाठी दाखल केले होते. मोहोळकर हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर खंडणी, खुनाचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. काही महिन्यापूर्वी त्याने एका कुस्तीदरम्यान गुंड नीलेश घायवळच्या कानाखाली लगावली होती. त्याच्यावर आरोपी अभिमन्यू पोते याने गोळ्या झाडल्या असता त्याला पाच गोळ्या लागल्या होत्या..ससूनमध्ये रुग्णावर न्यायवैद्यकीय तज्ज्ञ, मेंदूशस्त्रक्रियातज्ज्ञ, मूत्ररोगतज्ज्ञ, हृदयरोगतज्ज्ञ, नेत्ररोग आणि कान-नाक-घसा विभागातील तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी मेंदूशस्त्रक्रिया व कान-नाक-घसा विभागातील डॉक्टरांनी त्याची शस्त्रक्रिया करून मानेच्या मणक्यातील अडकलेली गोळी शस्त्रक्रियाद्वारे बाहेर काढली..याबाबत माहिती देताना ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लापा जाधव म्हणाले की, उपचारादरम्यान मोहोळकरला रविवारी दुपारी खोकला व श्वास घेण्यास त्रास सुरू झाला. त्यानंतर त्याला अतिदक्षता विभागात हलवून कृत्रिम श्वासोच्छ्वास यंत्रणेवर (व्हेंटिलेटर) ठेवण्यात आले. त्याच्यावर मानसोपचारतज्ज्ञ व श्वसनविकारतज्ज्ञांनीही उपचार केले. मात्र, पुढे त्याची प्रकृती अधिक गंभीर होत जाऊन तीव्र श्वसन विकार झाला. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी सात वाजता त्याचा मृत्यू झाला.