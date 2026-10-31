पुणे

Pune Crime : व्यावसायिकाच्या मुलाचे अपहरण करणारा गुंड तुषार हंबीर अटकेत

खंडणीसाठी व्यावसायिकाच्या मुलाचे अपहरण करून पिस्तुलाचा धाक दाखवत जिवे मारण्याची धमकी दिली.
Crime

crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - खंडणीसाठी व्यावसायिकाच्या मुलाचे अपहरण करून पिस्तुलाचा धाक दाखवत जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गेल्या आठ महिन्यांपासून फरार असलेल्या हडपसरमधील गुंडाला ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अटक केली. आरोपी फुरसुंगी परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले.

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