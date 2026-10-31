Pune Crime : व्यावसायिकाच्या मुलाचे अपहरण करणारा गुंड तुषार हंबीर अटकेत

पुणे - खंडणीसाठी व्यावसायिकाच्या मुलाचे अपहरण करून पिस्तुलाचा धाक दाखवत जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गेल्या आठ महिन्यांपासून फरार असलेल्या हडपसरमधील गुंडाला ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अटक केली. आरोपी फुरसुंगी परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले..तुषार नामदेव हंबीर (वय-४०, रा. गोंधळेनगर, श्री छत्रपती महाराज चौक, हडपसर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. हंबीरवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, दरोड्याचा प्रयत्न, शासकीय कामात अडथळा आणणे, मारामारी, बेकायदा शस्त्र बाळगणे यांसह गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. व्यावसायिकाच्या मुलाच्या अपहरणप्रकरणी त्याच्यासह साथीदारांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे..पुरंदर तालुक्यातील कापूरहोळ ते नारायणपूर रस्त्यावर ३ मार्चला दुपारी ही घटना घडली होती. याबाबत एका व्यावसायिकाने राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीचे कापूरहोळ येथे मद्यविक्रीचे दुकान आणि उपाहारगृह आहे.व्यावसायिकाचा मुलगा दुचाकीवरून उपाहारगृहातून घरी जात असताना कारमधून आलेल्या पाच ते सहा जणांनी त्याला अडवून जबरदस्तीने मोटारीत बसविले. मुलाचे अपहरण झाल्याची माहिती मिळताच व्यावसायिकाने तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यांनी शिरवळपर्यंत मोटारीचा पाठलाग केला. पोलिसांनीही तातडीने तपास सुरू करून अपहरणकर्त्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली..पिस्तुलाचा धाक : कोयता उगारून धमकीमुलाला घेऊन पसार होत असताना समोरून पोलिसांचे वाहन येत असल्याचे आरोपींच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी कार रस्त्यावरून शेतात नेली. त्यानंतर तरुणाला रस्त्याच्या कडेला सोडून आरोपी पसार झाले होते. पोलिसांनी अपहरण झालेल्या मुलाची चौकशी केली असता, आरोपींनी कारमध्ये त्याला धमकावल्याचे समोर आले. त्यापैकी एकाने पिस्तुलाचा धाक दाखविला, तर दुसऱ्याने कोयता उगारून जिवे मारण्याची धमकी दिली होती..पाच आरोपींना अटक : हंबीर होता फरारतपासादरम्यान व्यावसायिकाच्या मुलाचे अपहरण तुषार हंबीर आणि त्याच्या साथीदारांनी केल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी या प्रकरणातील पाच आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर मकोकाअंतर्गत कारवाई केली आहे. त्यानंतर टोळीचा म्होरक्या हंबीर हा फरार झाला होता. पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, उपनिरीक्षक युवराज धोंडे, तसेच पोलिस कर्मचारी रामदास बाबर, संतोष तोडकर, राजू मोमीन, अमोल शेडगे, तुषार भोईटे, चेतन पाटील आणि भारत मोहळ यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.