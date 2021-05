Corona Update : पुण्यात तिप्पटीने कोरोनामुक्त

पुणे : शहरात मंगळवारी दिवसातील नवीन कोरोना रुग्णांच्या तुलनेत तिप्पटीने कोरोनामुक्त झाले आहेत. शहरात आज एक हजार २१ नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. याउलट, दोन हजार ८९२ कोरोनामुक्त झाले आहेत. सोमवारी नवीन रुग्णांची संख्या एक हजाराच्या आत आली होती आणि चौपटीहून अधिक कोरोनामुक्त झाले होते. यावरुन पुणे शहरातील कोरोना नियंत्रणात येत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. (number of corona patients Recovered on Tuesday are three times more than the number of new corona patients pune)



पिंपरी चिंचवडमध्ये आज ६०५ नवे रुग्ण सापडले असून दोन हजार ९३ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात एक हजार ७३५ नवे रुग्ण आढळून आले असून एक हजार ४२८ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आज नगरपालिका हद्दीत ३१९ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात ६१ नवे रुग्ण सापडले आहेत. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात दिवसभरात तीन हजार ७४१ नवे रुग्ण सापडले असून सात हजार ३५८ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. जिल्ह्यातील कोरोना आकडेवारीतसुद्धा नवीन रुग्णांच्या तुलनेत कोरोनामुक्तांचे प्रमाण दुप्पटीच्या जवळपास आहे.



जिल्ह्यात आज १०८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. एकूण मृत्यूंमध्ये पुणे शहरातील ४६ जण आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये ४०, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात १७, नगरपालिका हद्दीत तीन आणि कॅंटोन्मेंट बोर्ड क्षेत्रात दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला.

