पुणे

Pune News : बदली आदेशाला केराची टोपली दाखविणारे चौकशीच्या फेऱ्यात

बदलीचा आदेश हातात असूनही नव्या विभागात रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुणे महापालिकेतील तीन कर्मचाऱ्यांना अखेर प्रशासनाने दिला दणका.
pune municipal corporation
pune municipal corporationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बदलीचा आदेश हातात असूनही नव्या विभागात रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुणे महापालिकेतील तीन कर्मचाऱ्यांना अखेर प्रशासनाने दणका दिला आहे. महिनाभर जुन्याच विभागात काम सुरू ठेवणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर आता खातेनिहाय चौकशीची कारवाई करण्यात येत आहे.

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