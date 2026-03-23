पुणे - 'महाराष्ट्रात कुस्ती म्हटलं की लंगोट घातलेली, मातीतील असावी अशी भावना असते. मात्र, मातीवरील व मॅट वरील कुस्तीमध्ये खूप फरक आहे. मातीतील कुस्तीपेक्षा मॅटवरील कुस्ती ही वेगवान व जास्त कस लावणारी आहे..आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंवा ऑलिम्पिकपर्यंत कुस्ती पोचायची असल्यास मॅट वरील कुस्तीला प्राधान्य द्यायला हवे' असे मत डबल महाराष्ट्र केसरी विजेता हर्षवर्धन सदगीर याने व्यक्त केले. यापुढे हिंद केसरी आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणे हे ध्येय असल्याचे त्याने सांगितले..पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील डबल महाराष्ट्र केसरी विजेता हर्षवर्धन सदगीर याचा वार्तालाप आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी प्रशिक्षक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त काका पवार, संघाचे सरचिटणीस मंगेश फल्ले, खजिनदार दिलीप तायडे उपस्थित होते. यावेळी सदगीर याने त्याचा लहानपणापासूनचा आतापर्यंतचा कुस्ती खेळातील प्रवास, आलेल्या अडचणी व भविष्यातील ध्येय यावर प्रकाश टाकला..सदगीर म्हणाला, 'जेथे अजूनही पाणी व पुरेशी वीज नाही अशा गावातून सुरवात झाली. आजोबांच्या प्रेरणेतून कुस्तीची गोडी लागली. आधी नाशिक व नंतर पुण्यात काका पवार यांच्या तालमीत प्रशिक्षण घेतले. २०२० ला प्रथमच महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा जिंकली. परंतू, पुन्हा एकदा मैदानात उतरायचे स्वप्न होते..त्या ध्येयाने मेहनत करत राहिलो आणि पुन्हा एकदा यशस्वी झालो याचे श्रेय आइवडील, गुरू यांना देतो. पुढील वाटचालीत स्वतःची एक छोटी व्यायामशाळा सुरू करण्याचे स्वप्न असून, आता संपूर्ण लक्ष आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या तयारीवर केंद्रित करणार आहे. नवीन मल्लांनी मेहनतीमध्ये सातत्य ठेवावे. तपश्चर्या केल्यास कोणत्याही खेळात यश हमखास मिळते'.सरकार कडून नोकरी स्वीकारणार...पहिल्यांदा केसरी स्पर्धेत विजेता झाल्यावर सरकारदरबारी खेट्या मारूनही नाशिक महानगरपालिकेत क्रीडा अधिकारी म्हणून नियुक्तीची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. आता झालेल्या स्पर्धेवेळी भावनेच्या भरात मी कुस्ती सोडणार व नोकरी करणार नाही असे म्हणालो होतो. पण आता सरकारने संधी दिल्यास मी नक्कीच नोकरी स्वीकारेन, असे हर्षवर्धन याने यावेळी सांगितले..कुस्तीतील राजकारणामुळे खेळाडूंचे नुकसान - काका पवार'कुस्तीत राजकारण घुसल्यामुळे तसेच संघटनांमधील वादामुळे खेळाडूंचे नुकसान होत आहे. मात्र, खेळाडूंनी हे वाद बाजूला ठेवून ऑलिम्पिकचे स्वप्न पाहावे. दरम्यान महाराष्ट्रानेही या खेळाला प्रोत्साहन द्यायला हवे..हरियाना राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडत असून, मातीसोबतच आता मॅटवर पकड मजबूत करणे काळाची गरज आहे. राज्यात सध्या तीन उपअधीक्षक कुस्तीपटू आहेत, सरकारने त्यांना सोबत घेऊन नवीन खेळाडू घडवण्यासाठी ठोस धोरणं बनवली पाहिजेत', अशी अपेक्षा सदगीरचे प्रशिक्षक काका पवार यांनी यावेळी केली.