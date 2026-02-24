Pune Accident : कोल्हापूरहून पुण्याला निघालेल्या खासगी बसला ट्रकची धडक; एकाचा मृत्यू, ५ जण जखमी

Kolhapur to Pune Bus Hit by Truck Driver Dies पुण्यात पहाटे चारच्या सुमारास कात्रज घाट परिसरातील महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. कात्रट बोगद्याकडून नवले ब्रिजकडे येताना सळ्यांनी भरलेल्या ट्रकने बसला मागून धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की ट्रकच्या पुढच्या भागाचा चक्काचूर झालाय. या अपघातात ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. कात्रज नवीन बोगद्याकडून नवले ब्रिजकडे येताना जांभुळवाडी दरी पुलादरम्यान ही दुर्घटना घडली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कात्रज नवीन बोगद्याकडून नवले ब्रिजकडे जाणाऱ्या ट्रकने खासगी बसला मागून धडक दिली. या अपघातात ट्रक चालकाचा मृत्यू झालाय. तर बसमधील चार ते पाच प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. ट्रकचालक गंभीर जखमी झाला होता. त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली..पुण्यात ६० गाड्यांना भीषण आग; ४० दुचाकी आणि २० चारचाकी गाड्या जळून खाक.दरम्यान, ट्रकचा क्लीनर लोखंडी सळ्या आणि केबिनमध्ये अडकून पडल्याने बचावकार्यात अडथळे निर्माण झाले. अग्निशमन दलाने कटरच्या साहाय्याने त्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.घटनास्थळी पोलीस, अग्निशमन दल तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे पथक दाखल झाले..ट्रक आणि खासगी बसच्या अपघातामुळे महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. पहाटेच्या वेळीही वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.