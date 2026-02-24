पुणे

Pune Accident : कोल्हापूरहून पुण्याला निघालेल्या खासगी बसला ट्रकची धडक; एकाचा मृत्यू, ५ जण जखमी

Truck And Bus Accident पुण्यात कात्रज बोगद्यापासून पुढे नवले ब्रिजकडे निघालेल्या ट्रकने खासगी बसला मागून धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ट्रक चालकाचा मृत्यू झाला आहे. तर चार ते पाच प्रवासी जखमी झाले आहेत.
Kolhapur to Pune Bus Hit by Truck Driver Dies पुण्यात पहाटे चारच्या सुमारास कात्रज घाट परिसरातील महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. कात्रट बोगद्याकडून नवले ब्रिजकडे येताना सळ्यांनी भरलेल्या ट्रकने बसला मागून धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की ट्रकच्या पुढच्या भागाचा चक्काचूर झालाय. या अपघातात ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. कात्रज नवीन बोगद्याकडून नवले ब्रिजकडे येताना जांभुळवाडी दरी पुलादरम्यान ही दुर्घटना घडली.

