Sachin Ahir : 'एकतर्फी प्रेम करून चालत नाही, महायुतीचा धर्म पाळा

मंचर - राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत असून, महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. महायुतीचा धर्म सर्वांनी पाळला पाहिजे. जिल्हा परिषदेत आमच्या सदस्यांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. विकासकामांसाठी सर्व सदस्यांना सरसकट निधी मिळाला पाहिजे, असे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सांगितले..श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे शिवलिंगाचे दर्शन घेतल्यानंतर लांडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील उद्योजक रमेशभाऊ येवले यांच्या शिवसेना मध्यवर्ती संपर्क कार्यालयात सोमवारी ( ता .३१ ) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..अहिर म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवड, पुणे शहर तसेच जिल्ह्यात शिवसेना पक्षवाढीसाठी आपण, उद्योगमंत्री उदय सामंत, माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे ,व आमदार शरद सोनवणे अधिक लक्ष देणार आहोत.’’.कुंभमेळ्यापूर्वी भीमाशंकर येथे येणाऱ्या भाविकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना नेते रमेशभाऊ येवले,मंचरच्या नगराध्यक्षा राजश्री दत्ता गांजाळे, पुणे जिल्हा उद्योग सहकार आघाडीच्या अध्यक्षा पूजा निलेश वळसे पाटील, उद्योजक नित्यानंद येवले व शिवसेनिक उपस्थित होते..आंबेगाव तालुक्यातील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महायुतीतील राजकीय दुरावा स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेऊन दूर करावा. त्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी मोठेपणा दाखवून पुढे आले, तर आम्हीही पुढे येऊ. एकतर्फी प्रेम करून चालत नाही,.;- सचिन अहिर उपसभापती विधान परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.