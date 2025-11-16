पुणे

Pune News: 'विमाननगरमध्ये तिसऱ्यांदा एकेरी वाहतुकीचा प्रयोगा'; वाहतूक कोंडीवर पोलिसांचा उपाय, आजपासून सुरु

Viman Nagar Traffic Relief Plan: पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. मात्र पूर्ण तयारी न करता हा प्रयोग राबवल्यास पूर्वीप्रमाणेच योजनेचा बोजवारा उडेल असा आरोप स्थानिक नागरिक संघटनांनी केला आहे.
Third Trial of One-Way Traffic Pattern Starts Today in Viman Nagar

वडगाव शेरी : वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून विमाननगरमध्ये सोमवार (ता १७) पासून येथी दोन मुख्य रस्त्यावर एकेरी वाहतुकीचा प्रयोग राबवण्यात येणार आहे. पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. मात्र पूर्ण तयारी न करता हा प्रयोग राबवल्यास पूर्वीप्रमाणेच योजनेचा बोजवारा उडेल असा आरोप स्थानिक नागरिक संघटनांनी केला आहे.

