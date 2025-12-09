Cycle Track : पुण्यात ११ टक्केच सायकल ट्रॅक वापरण्यायोग्य; उर्वरित ट्रॅक नावालाच

पुणे - सायकलींचे शहर अशी खास ओळख असणाऱ्या पुण्यात सायकलींसाठी आवश्यक जाळे तयार करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. एकीकडे महापालिका सायकल स्पर्धेसाठी रस्ते दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर करत आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेनेच व्यापक सायकल योजनेअंतर्गत तयार केलेले सायकल ट्रॅकचे जाळे अवघे ११ टक्केच सुस्थितीत आहे. ‘परिसर’ संस्थेने केलेल्या ऑडिट अहवालातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. .महापालिकेने २०१७ मध्ये व्यापक सायकल योजना (सीबीपी) राबविण्याचे निश्चित केले होते. त्यानंतर महापालिकेने सायकल ट्रॅकचे जाळे तयार करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. आता ‘पुणे सायकल ग्रॅंड चॅलेंज’ स्पर्धा पुण्यात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर परिसर संस्थेने शहरातील सायकल ट्रॅकच्या सद्यःस्थितीचे ऑडिट करून त्याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.महापालिकेने निर्माण केलेल्या सायकल ट्रॅक व त्यावरील पायाभूत सोई-सुविधा, सुरक्षितता यांची परिसर संस्थेने पाहणी केली. सायकल ट्रॅकचे जाळे किती वापरण्यायोग्य, सुरक्षित आहे? यावर संस्थेने लक्ष दिले होते..संस्थेच्या प्रतिनिधी, स्वयंसेवकांनी शहरातील १९ रस्त्यांवरील ३५ किलोमीटरच्या व ७७ विभागांमध्ये विभागलेल्या सायकल ट्रॅकची प्रत्यक्ष पाहणी करून सद्यःस्थितीचा अभ्यास केला. या पाहणीमध्ये ‘सीबीपी’च्या नियमांपासून महापालिका अजूनही बरीच दूर असल्याचे, सायकल ट्रॅकचे जाळे मजबूत करण्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याचे पाहणीत उघड झाले आहे.एकसंध व अडथळामुक्त सायकल ट्रॅकचा अभाव आहे, वाढती रहदारी, प्रकाश व्यवस्थेचा अभाव व अतिक्रमणे यामुळे सायकल ट्रॅक वापरणे सुरक्षित नाहीत. याबरोबरच सायकल ट्रॅकच्या देखभाल-दुरुस्तीकडेही गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे निष्कर्ष अहवालाद्वारे पुढे आले आहेत..ऑडिटमधील महत्त्वाची वैशिष्ट्येशहरातील सायकल ट्रॅकची लांबी - ८३ किमीऑडिट केलेल्या विभागांची संख्या - ७७ऑडिट केलेल्या ट्रॅकची लांबी - ३५ किमीसायकल ट्रॅक सक्रिय असणारे रस्ते - १९ .अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशीशहरव्यापी सायकल ट्रॅकचे जाळे तयार करणेसायकल ट्रॅक तुकड्यांमध्ये नको, तर एकसलग असण्याची गरजआवश्यक पायाभूत सोई-सुविधा देण्याची गरजसायकल ट्रॅक मजबूत व त्यासंबंधीची चिन्हे, खुणांचे फलक दर्शविणेसंरक्षक कडे, रंगवलेल्या सायकल लेनची आवश्यकतासायकल ट्रॅकच्या देखभाल-दुरुस्ती दर्शविणारे सार्वजनिक डॅशबोर्डची गरजशाळांचे क्षेत्रात सायकल चालविणे सुरक्षित करून देणेमेट्रो स्थानकात सायकल पार्किंगचा समावेश करणेपुणे सायकल भागीदारी (पीसीपी) स्थापन करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.