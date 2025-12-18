Pune Crime: 'घरफोडीत चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजाराचा मुद्देमाल फिर्यादीला सुपुर्द'; ओतूर पोलिसांची काैतुकास्पद कामगिरी..

ओतूर : ओतूर (ता.जुन्नर) येथील ब्राम्हणवाडा रोडवरील संकल्प पॅराडाईजमध्ये झालेल्या घरफोडीमध्ये चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून ओतूर पोलिसांनी फिर्यादीला सुपुर्द केले आहे.यामुळे कामगिरीमुळे ओतूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.याबाबत ओतूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी माहिती दिली की १२ आगस्ट २०२५ रोजी रात्रीचे दरम्यान मंदाकिनी लक्ष्मण डुंबरे यांचे ओतूर येथील रूम नं. ३०२, संकल्प पॅराडाईज, ब्राम्हणवाडा रोड या फ्लॅटमध्ये घरातील सर्व झोपलेले असताना हॉलच्या खिडकीच्या दरवाजातुन आत जाऊन अज्ञात चोरटयाने त्यांचे ३ तोळे ८ ग्रॅम वजनाचे मणी मंगळसुत्र, पोको कंपनिचा मोबाईल व पितळेची गायीची मुर्ती चोरी करून चोरून नेली असल्याची तक्रार दाखल केली होती.या गुन्ह्याचा तपास पोलिस हवालदार बाळशिराम भवारी यांच्याकडे देण्यात आला होता..पोलीसांनी दाखल गुन्हयाचा तांत्रीक तपास केला असता सदरचा गुन्हा हा आरोपी अक्षय दिलीप घादवड वय-१९ वर्ष २ महीणे सध्या रा.चैतन्य हायस्कुलच्या समोर ओतूर ता. जुन्नर जि.पुणे मुळ रा. माळेगाव पठार ता.संगमनेर जि. अहील्यानगर याने केले असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलीसांनी सदरच्या आरोपीस ता.२३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक केले असता त्याने गुन्हयाची कबुली दिली असून त्याने चोरी केलेला मुद्देमाल त्याचे घरामध्ये लपवुन ठेवला असल्याचे पोलीसांना सांगीतले. .त्यानंतर पोलीसांनी त्याचे रहाते घरातुन ३,८०,०००/-रू किमतीचे ३ तोळे ८ ग्रॅम वजनाचे मंगळसुत्र, १,२००/- रू किमतीची एक पिवळया धातुची ३ इंच उंचीची गायीची मुर्ती, ६,०००/- रू किमतीचा पोको कंपनिचा मोबाईल असा एकुण ३,८७,२०० रू किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. सदरचा सर्व मुद्देमाल मा.न्यायालयाच्या आदेशाने ता.१७ डिसेंबर २०२५ रोजी ओतूर पोलीसांनी फिर्यादी मंदाकिनी लक्ष्मण डुंबरे यांना परत केला आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...सदरची कामगिरीही पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, जुन्नरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील, सहायक पोलीस निरीक्षक एल.जी.थाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार बाळशिराम भवारी, नरेंद्र गोराणे, देविदास खेडकर, विलास कोंढावळे, ज्योतीराम पवार यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.