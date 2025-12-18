Pune Crime: 'घरफोडीत चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजाराचा मुद्देमाल फिर्यादीला सुपुर्द'; ओतूर पोलिसांची काैतुकास्पद कामगिरी..

पुणे

Burglary loot Recovery police investigation: ओतूर पोलिसांची कौतुकास्पद कामगिरी; चोरीला गेलेला मुद्देमाल फिर्यादीला परत
ओतूर : ओतूर (ता.जुन्नर) येथील ब्राम्हणवाडा रोडवरील संकल्प पॅराडाईजमध्ये झालेल्या घरफोडीमध्ये चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून ओतूर पोलिसांनी फिर्यादीला सुपुर्द केले आहे.यामुळे कामगिरीमुळे ओतूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.

