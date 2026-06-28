Pune News: काठमांडूमध्ये दोनशे भाविक अडकले! पुण्यातील ५२ जणांचा समावेश, परवाने मिळूनही चीनकडून व्हिसा नाही

पुणे : कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेल्या पुण्यातील ५२ भाविकांचा एक गट सध्या नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे अडकून पडला आहे. यात्रेसाठी लागणारे आवश्यक परवाने (परमिट) मिळूनही आणि सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही, चीन सरकारने अद्याप त्यांना व्हिसा दिलेला नाही. त्यामुळे पुढचा प्रवास पूर्णपणे रखडला असून, हवालदिल झालेल्या या भाविकांनी आता थेट भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याकडे तातडीने मदतीची याचना केली आहे. राज्यातून सुमारे २०० भाविक काठमांडूत अडकले आहेत. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पुण्यातील ५२ भाविकांच्या गटाने टूर ऑपरेटरच्या माध्यमातून १३ जूनला चीनकडे ‘व्हिसा’साठी नोंदणी केली. तत्पूर्वी चीन सरकारने त्यांना कैलास मानसरोवरला येण्यासाठी निमंत्रण दिले होते. त्यामुळे भाविकांना चीनकडून ‘व्हिसा’ मिळण्यात फारशा अडचणी येणार नाही, असे वाटले होते. नियोजनानुसार पुण्यातील भाविकांनी २४ जूनला काठमांडू गाठले.मात्र, चीन कडून ‘व्हिसा’ उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत..भाविकांना काठमांडूतील हॉटेलमध्ये नाइलाजास्तव राहावे लागत आहे. त्याचा आर्थिक फटका देखील सहन करावा लागत आहे. यात्रेच्या प्रशासकीय नियमांनुसार त्यांनी सर्व प्रक्रिया योग्य वेळेत पूर्ण केली. त्यांना यात्रेसाठी लागणारे प्रशासकीय परमीट देखील प्राप्त झाले आहे. मात्र, चीनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक असलेला चिनी व्हिसा त्यांना अद्याप देण्यात आलेला नाही. अडकलेल्या भाविकांमध्ये पुणे, नाशिक व सोलापूर येथील नागरिकांचा समावेश आहे..पुण्यातील आमचा ५२ भाविकांचा गट कैलास मानसरोवरला जाण्यासाठी काठमांडू येथे दाखल झाला आहे. ‘व्हिसा’साठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली तरीही १४ दिवसांपासून चीनकडून व्हिसा मिळालेला नाही. परराष्ट्रमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, आम्हाला व्हिसा मिळवून द्यावा.-लक्ष्मीकांत खाबिया, सामाजिक कार्यकर्ते, पुणे.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दखलया प्रकरणाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने घेतली असून, त्यांनी अडकलेल्या भाविकांशी संवाद साधला आहे. आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील संपर्क साधत लवकरात लवकर व्हिसा दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.