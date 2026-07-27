पुणे

Dairy Farming: तुम्ही दूध नव्हे, विष पिताय! अधिकच्या दूध उत्पादनासाठी म्हशींना ‘ऑक्सिटोसिन’ इंजेक्शन; गोठा व्यावसायिकांचा धक्कादायक प्रकार

Milk Safety Under Scanner Over Oxytocin Injection Misuse: ऑक्सिटोसिनच्या अवैध इंजेक्शनमुळे म्हशींच्या आरोग्यावर घाला, दुधाची गुणवत्ता धोक्यात; नागरिकांकडून कठोर कारवाईची मागणी
Maharashtra Milk Safety News Illegal Oxytocin Use in Buffaloes Sparks Concern Over Public Health and Dairy Practices

Maharashtra Milk Safety News Illegal Oxytocin Use in Buffaloes Sparks Concern Over Public Health and Dairy Practices

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण/मंचर : अधिक उत्पादन मिळविण्याच्या हव्यासापोटी जिल्ह्याच्या शहरी भागातील काही गोठा व्यावसायिक म्हशींना ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन देऊन जबरदस्तीने दूध काढण्याचे प्रकार करीत आहेत. यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर तसेच दुधाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. हे दूध मानवी तसेच पशुधनाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनत आहे.

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