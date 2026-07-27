Dairy Farming: तुम्ही दूध नव्हे, विष पिताय! अधिकच्या दूध उत्पादनासाठी म्हशींना ‘ऑक्सिटोसिन’ इंजेक्शन; गोठा व्यावसायिकांचा धक्कादायक प्रकार

चाकण/मंचर : अधिक उत्पादन मिळविण्याच्या हव्यासापोटी जिल्ह्याच्या शहरी भागातील काही गोठा व्यावसायिक म्हशींना ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन देऊन जबरदस्तीने दूध काढण्याचे प्रकार करीत आहेत. यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर तसेच दुधाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. हे दूध मानवी तसेच पशुधनाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.जनावरांच्या आरोग्याशी तडजोड करून उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न दीर्घकालीन दृष्टीने पशुपालकांसाठीही तोट्याचा ठरू शकतो. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर घातक प्रकारांवर कठोर नियंत्रण ठेवावे. संबंधित विभागाने उल्हासनगरप्रमाणे धडक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून धरली जात आहे. .अधिक दूध उत्पादनासाठी संतुलित आहार, स्वच्छता, गोठ्याचे योग्य व्यवस्थापन नियमित पशुवैद्यकीय तपासणी यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले.दरम्यान, ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन देऊन मिळालेल्या दुधाबाबत खेड तालुका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मात्र ‘आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही,’ असे सांगितले..यासाठी होतोय वापरऑक्सिटोसिन हे प्रसुती आणि नैसर्गिकरित्या दूध उतरण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे एक इंजेक्शन आहे. मात्र अधिक दूध मिळविण्यासाठी त्याचा विनाकारण वापर केला जातो.अधिक दूध मिळावे यासाठी ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन म्हशींना दिले जाते..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.म्हशींच्या आरोग्यावर परिणामप्रजननक्षमतेवर परिणामगर्भाशयाशी संबंधित आजारआरोग्यविषयक गुंतागुंतजनावरे अशक्त होण्याची शक्यता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.