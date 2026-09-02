Pune MIDC: शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश! पाबळ-धामारी एमआयडीसीला तूर्तास स्थगिती; ७४३ हेक्टर बागायती क्षेत्राला दिलासा

शिक्रापूर : पाबळ-धामारी-खैरेनगर येथील नियोजित एमआयडीसी प्रकल्पाच्या सर्व प्रक्रियेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तूर्तास स्थगिती दिली आहे. माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी शेतकऱ्यांसह घेतलेल्या भेटीनंतर हा निर्णय झाला. यामुळे ७४३ हेक्टर क्षेत्रातील बागायती शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.पाबळ, धामारी आणि खैरेनगर या गावांमध्ये ‘एमआयडीसी’साठी क्षेत्र अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने जून-२०२६ मध्ये सुरू केली होती. या भागातील ७४३ हेक्टर बागायती जमिनीवर एमआयडीसीचा शेरा टाकण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली होती. याविरोधात शेतकऱ्यांनी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधून लक्ष घालण्याचे आवाहन केले होते..दरम्यान, याच भागातील असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून बैठकीची मागणी केली. त्यानुसार मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत वळसे पाटील आणि बोर्डीकर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. त्यांनी वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयडीसी अधिसूचित क्षेत्राच्या संपूर्ण प्रक्रियेला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.दुष्काळी भागातील शेतकरी शाश्वत सिंचनव्यवस्थेसाठी गेली अनेक वर्षे लढत असताना यश येत नसल्याने अनेकांनी चासकमान, थिटेवाडी, डिंभे कालव्यातून पाणी उचलून सिंचनव्यवस्था केली आहे. अर्थात मोठ्या प्रयत्नांनी बागायती केलेली शेती एमआयडीसीसाठी संपादित होऊ नये म्हणून मोठा संघर्ष या भागात सुरू झाला होता. पर्यायाने हे सर्व बागायती क्षेत्र आता संपादित होणार नाही याची शाश्वती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने दिलासा मिळाला.- डॉ. सोमनाथ साकोरे, बाधित शेतकरी, पाबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.