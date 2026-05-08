पुणे

गृहनिर्माण संस्थेचा भुखंड झाला गहाणमुक्त

पंढरीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या
‘गृहनिर्माण’चा भूखंड गहाणमुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ८ : पंढरपुरातील महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील ८५ पात्र सभासदांना शासनाने १९८८ मध्ये ३८ लाख ३८ हजार ०५१ रुपयांचे कर्ज दिले होते. या कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्याने शासनाने संबंधित भूखंड गहाणमुक्त केला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सहकार विभागाने आज (शुक्रवारी) घेतला.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्व ८५ सभासदांनी वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याज शासनास परतफेड केले आहे. सभासद व संस्थेने ना-देय प्रमाणपत्रेही प्राप्त केली आहेत. संस्थेच्या सभासदांच्या ना-देय प्रमाणपत्रांवरून तसेच खतावणीमधील नोंदींवरून संस्थेमार्फत दिलेले कर्ज व्याजासह वसूल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संस्थेकडे शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नसल्याने भूखंड गहाणखतातून मुक्त करण्यासाठी संस्थेने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार पंढरपूर येथील सर्व्हे नं. ९९/३-अ मधील ४० हजार चौरस मीटर भूखंड व त्यावरील बांधकाम गहाणखतातून मुक्त करण्यात आले आहे.

