Leopard : निमगाव म्हाळुंगीत ७-८ एकत्रित बिबट्यांचा धुमाकूळ

निमगाव म्हाळुंगी गावात परिसरातील विविध वाडी-वस्तीवर सात ते आठ बिबट्यांनी एकत्रित धुमाकूळ घातला आहे.
नागनाथ शिंगाडे
तळेगाव ढमढेरे - निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) गावात परिसरातील विविध वाडी - वस्तीवर सात ते आठ बिबट्यांनी एकत्रित धुमाकूळ घातला आहे. येथील शेतकरी पंढरीनाथ चव्हाण यांच्या शेतामध्ये व घराजवळ सात ते आठ बिबट्यांचा मेंढरांसारखा कळप दिसून आला आहे. हे सर्व बिबटे एकत्रित फिरत आहेत. बिबट्यांचे वास्तव्य वाढल्याने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

