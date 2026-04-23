Animal Welfare India: ‘पाण्याची माया’ने जिवांना आधार; तहानलेल्या प्राण्यांसाठी डॉ. दीप्ती साळींचा स्तुत्य उपक्रम, आंबेगावात ‘पाण्याची माया’ गाजतेय

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : एप्रिलच्या कडक उन्हाने थैमान घातले असून उष्णतेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या तडाख्यात माणसांसह मुके प्राणी आणि पक्षी पाण्यासाठी वणवण भटकताना दिसत आहेत. अशा वेळी मंचर येथील गेटवर हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. दीप्ती साळी यांनी पुढाकार घेत तहानलेल्या जीवांसाठी 'पाण्याची माया' उभी केली आहे..मंचर ते अवसरी खुर्द शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा झाडांच्या सावलीत पाण्याचे आठ ट्रे ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येक ट्रेमध्ये दररोज सुमारे २० लिटर पाण्याचा साठा ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांपासून ते चिमण्या, पोपट, साळुंकी, कावळे अशा पक्ष्यांपर्यंत अनेक जीवांची तहान भागत आहे. या उपक्रमाचे यंदा दुसरे वर्ष असून परिसरातून त्याचे मनापासून स्वागत होत आहे..विशेष म्हणजे, डॉ. दीप्ती साळी आणि त्यांचे पती डॉ. भूषण साळी हे दोघेही दररोज सकाळी स्वतः ट्रेमध्ये पाणी भरून ही सेवा अखंड सुरू ठेवत आहेत. त्यांच्या या संवेदनशील उपक्रमामुळे रस्त्यालगतचा परिसर जणू 'पाणवठा' बनला आहे. .डॉ दीप्ती साळी यांनी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना आवाहन केले की, "अशा प्रकारचे छोटे-छोटे उपक्रम रस्त्यांच्या कडेला, गावागावांत राबवले, तर उन्हाळ्यात अनेक जीवांना दिलासा मिळू शकतो."उन्हाच्या झळांत तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांसाठी उभा केलेला हा छोटासा पण मोलाचा पाणवठा, माणुसकीची ओल जपणारा ठरत आहे.."रस्त्यावर पाण्याच्या शोधात व्याकूळ होऊन फिरणारी कुत्री अनेकदा पाहिली आणि मन सुन्न झाले. त्या वेदनेतूनच हा उपक्रम सुरू केला. आता दररोज पक्षी आणि प्राणी येथे पाणी पिताना दिसतात, तेव्हा मनाला मोठे समाधान मिळते."डॉ दीप्ती साळी, मंचर,