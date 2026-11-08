पुणे

Pune News: 'आम्हाला माणूस म्हणून समाज स्वीकारणार की नाही?' पारधी समाजाच्या कार्यकर्त्यांचा आर्त सवाल; आयुक्तांच्या डोळ्यांत अश्रू

Maharashtra to Survey Pardhi Families Across the State: पारधी समाजाच्या व्यथा ऐकून आयुक्त लीना बनसोड भावुक; राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाचे होणार सर्वेक्षण
Maharashtra Pardhi Community Issues Tribal Commissioner Leena Bansod Gets Emotional After Hearing Activists Concerns

Maharashtra Pardhi Community Issues Tribal Commissioner Leena Bansod Gets Emotional After Hearing Activists Concerns

esakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : ‘आम्ही गुन्हेगार म्हणून जन्मलो, गुन्हेगार म्हणूनच मरणार का? आम्हाला माणूस म्हणून समाज स्वीकारणार की नाही?’ असा आर्त सवाल पारधी समाजाचे कार्यकर्ते रविंद्र भोसले व पुणे जिल्हा पारधी समाजाचे नेते मंगेश भोसलेयांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या भावनिक मनोगताने आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांच्याही डोळ्यांत अश्रू तरळले. पारधी समाजाच्या व्यथा आणि समस्या ऐकून घेत राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

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