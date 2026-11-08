Pune News: 'आम्हाला माणूस म्हणून समाज स्वीकारणार की नाही?' पारधी समाजाच्या कार्यकर्त्यांचा आर्त सवाल; आयुक्तांच्या डोळ्यांत अश्रू

मंचर : ‘आम्ही गुन्हेगार म्हणून जन्मलो, गुन्हेगार म्हणूनच मरणार का? आम्हाला माणूस म्हणून समाज स्वीकारणार की नाही?’ असा आर्त सवाल पारधी समाजाचे कार्यकर्ते रविंद्र भोसले व पुणे जिल्हा पारधी समाजाचे नेते मंगेश भोसलेयांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या भावनिक मनोगताने आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांच्याही डोळ्यांत अश्रू तरळले. पारधी समाजाच्या व्यथा आणि समस्या ऐकून घेत राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.राज्यातील सर्व पारधी कुटुंबांचे सर्वंकष सर्वेक्षण आदिवासी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात पारधी समाजातील कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन एकही कुटुंब नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त बनसोड यांनी केले. ही माहिती मंचर येथील सावित्रीबाई फुले आदिवासी आश्रमशाळेचे संस्थापक अध्यक्ष व पुणे जिल्हा फासेपारधी समाजाचे नेते मंगेश भोसले यांनी दिली..सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्या पुढाकारातून नाशिक येथील आदिवासी विकास भवनात आदिवासी विभागाचे अधिकारी आणि पारधी समाजातील कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील ८० हून अधिक कार्यकर्ते या बैठकीस उपस्थित होते. नियोजन सहसंचालक किरण जोशी यांनी सर्वेक्षणाची पद्धत आणि नियोजनाची माहिती दिली..स्थलांतरित पारधी कुटुंबांची नोंदणी, जातीचे दाखले, घरकुलांसाठी जागा, रोजगार, आश्रमशाळांमधील प्रवेश आणि मुलांच्या शिक्षणातील अडचणी यावर कार्यकर्त्यांनी भूमिका मांडली. मंगेश भोसले यांनीही आदिवासी समाजासमोरील विविध प्रश्न आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी आयुक्तांसमोर मांडल्या. सर्व सूचनांची नोंद घेण्यात आली. सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या अचूक माहितीच्या आधारे पारधी समाजाचा विकास आराखडा अधिक प्रभावीपणे तयार करता येईल, असे बनसोड यांनी स्पष्ट केले..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.मंचरमध्ये पारधी कुटुंबांशी थेट संवाददरम्यान, पारधी समाजाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांनी शनिवारी (ता. ७) मंचर येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालय परिसरात वास्तव्यास असलेल्या फासेपारधी कुटुंबांची भेट घेतली. कुटुंबातील सदस्यांशी तसेच मंगेश भोसले यांच्याशी त्यांनी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.नाशिक येथील बैठकीस राजेंद्र काळे, बाबुशिंग पवार, नामदेव भोसले, मतीन भोसले, अनिल पवार, आतीष पवार, शीलाताई शिंदे, माया शिंदे, लालसिंग पवार यांच्यासह राज्यातील विविध भागांतील कार्यकर्ते उपस्थित होते._.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.