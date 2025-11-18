पुणे

Leopard Attack : दौंड तालुक्यात मध्यरात्री बिबट्याचे थैमान; ५० हजारांचा घोडा फस्त, वनविभाग सतर्क!

Wildlife Conflict : रात्रीच्या सुमारास आबा पिसे कुटुंबीयासह पालामध्ये झोपले असताना बिबट्याने बांधलेल्या घोड्यावरती हल्ला केला. बिबट्याने घोड्याच्या मानेचा चावा घेतल्याने घोडा जागेत मृत पावला. त्यानंतर पोटाच्या मागील भाग खाऊन फस्त केला.
Horse killed in a midnight leopard attack in Pargaon, Daund.

सकाळ वृत्तसेवा
प्रकाश शेलार

खुटबाव : पारगाव (ता. दौंड )येथे पॉवर हाऊस शेजारील गट क्रमांक १८३० मधील एका शेतकऱ्याच्या पडीक शेतीमध्ये पाल ठोकणाऱ्या खोर येथील मेंढपाळाच्या घोड्यावर बिबट्याने हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये ५० हजार रुपये किंमतीचा लाल रंगाचा घोडा जागीच मृत्युमुखी पडला. सदर घटना सोमवार दिनांक १७ रोजी मध्यरात्री तीनच्या सुमारास घडली.

