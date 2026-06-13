पुणे

Hinjewadi Shivajinagar Metro Issue : स्थानकांच्या आवारात वाहनतळांचा पेच; हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो वाहतूक कोंडीची शक्यता

बहुतांश मेट्रो स्थानकांवर दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने मेट्रो सुरू झाल्यानंतर गंभीर प्रश्न उद्‌भवणार.
chturshrungi metro station work

chturshrungi metro station work

sakal

बाबा तारे
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औंध - हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग येत्या काही महिन्यांत प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची अपेक्षा असतानाच स्थानकांलगत वाहनतळाच्या सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

बहुतांश मेट्रो स्थानकांवर दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने मेट्रो सुरू झाल्यानंतर गंभीर प्रश्न उद्‌भवणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच ‘पीएमआरडीए’ने प्रक्रिया सुरू केली तरच प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो.

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