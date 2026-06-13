Hinjewadi Shivajinagar Metro Issue : स्थानकांच्या आवारात वाहनतळांचा पेच; हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो वाहतूक कोंडीची शक्यता

औंध - हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग येत्या काही महिन्यांत प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची अपेक्षा असतानाच स्थानकांलगत वाहनतळाच्या सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.बहुतांश मेट्रो स्थानकांवर दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने मेट्रो सुरू झाल्यानंतर गंभीर प्रश्न उद्भवणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच ‘पीएमआरडीए’ने प्रक्रिया सुरू केली तरच प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो..मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात व्यावसायिक आस्थापने, हॉटेल्स आणि निवासी वसाहती मोठ्या प्रमाणावर असल्याने प्रवाशांना रस्त्यावरच वाहने उभी करावी लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए, महापालिका आणि मेट्रो प्रशासनाने समन्वय साधून तातडीने वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.निकमार, लक्ष्मणनगर, बालेवाडी, हाय स्ट्रीट, महाबळेश्वर चौक, बाणेर फाटा, सकाळनगर, चतुःशृंगी, खैरेवाडी आणि शिवाजीनगर या स्थानकांवर अद्यापही पार्किंगची ठोस व्यवस्था दिसून येत नाही. काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण असून, त्यामुळे वाहतुकीच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..बनरस्ता महामार्गाला जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता असल्यामुळे या ठिकाणी प्रत्येक स्थानकावर वाहनतळ व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. वाहनतळ सुविधा नसल्यास परिसरातील रहिवाशांनादेखील याचा त्रास होणार आहे. मेट्रो प्रशासनाने वाहनतळाचा विषय प्राधान्याने हाती घ्यायला हवा.- हेमंत जखोटीया, रहिवासी, बाणेरवाहनतळाअभावी वाहनचालक कुठेही वाहने लावतील. परिणामी वाहतूक कोंडी अधिकच तीव्र होईल. यासाठी मेट्रो स्थानकाजवळ वाहनतळ गरजेचे आहे.- रमेश रोकडे, अध्यक्ष, बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशन.बाणेर रस्त्यावर आधीच वाहतूक कोंडीची समस्या आहे. त्यात मेट्रो स्थानकाजवळ वाहनतळ नसेल, तर कोंडीत अधिकच भर पडू शकते. यामुळे वेळ व इंधनाचा अपव्यय होऊन प्रदूषणही वाढू शकते.- सूर्यकांत मुरकुटे, रहिवासी, बाणेर.कोणत्या स्थानकांवर काय स्थितीबालेवाडी (स्थानक ११) - दुचाकी वाहनतळाची कोणतीही व्यवस्थित व्यवस्था नाहीमहाबळेश्वर हॉटेलजवळ (स्थानक १७) - रस्त्याचे काम अपूर्ण; अर्धा रस्ता मातीचा असल्याने अडचणीबाणेर फाटा (स्थानक १८) - दुचाकी वाहने उभी करण्यासाठी स्वतंत्र जागेचा अभावसकाळनगर (स्थानक १९) - स्थानकाचे काम सुरू असले तरी वाहनतळ उपलब्ध नाहीआचार्य आनंदऋषीजी चौक / चतु:श्रृंगी (स्थानक २०) - पादचारी जिन्याचे काम सुरू; मात्र वाहनतळ नाहीखैरेवाडी (स्थानक २१) - अरुंद रस्त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम; वाहनतळाचा प्रश्न कायमशिवाजीनगर (स्थानक २२) - मध्यवर्ती आणि महत्त्वाचे स्थानक असूनही पुरेशा वाहनतळ सुविधेचा अभाव .स्थानक परिसरातील समस्यामेट्रो मार्ग सुरू होण्यापूर्वीच वाहनतळाचा प्रश्न ऐरणीवरबहुतांश स्थानकांवर दुचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ नाहीरस्त्यांवर वाहने उभी राहिल्यास वाहतूक कोंडी वाढणारकाही स्थानकांजवळ रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत .हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेवरील बहुतांश मेट्रो स्थानकांवर स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था अद्याप पूर्ण झालेली नाही. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.