मुंढवा जमीन प्रकरणी पार्थ पवारांना क्लीन चीट, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक दोषी; समितीच्या अहवालात काय?

Parth Pawar : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे समितीने त्यांच्या अहवालात पार्थ पवार यांना 'क्लीन चिट' दिली असल्याचे समजते. तर तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकाला दोषी ठरवण्यात आलंय.
सूरज यादव
Updated on

Mundhwa Land Controversy Parth Pawar Gets Relief पुणे येथील मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ अजित पवार यांचा थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष काढत अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे समितीने त्यांच्या अहवालात पार्थ पवार यांना 'क्लीन चिट' दिली असल्याचे समजते. पार्थ पवार हे 'अमेडिया' कंपनीचे भागीदार असले तरी, मुंढवा जमीन खरेदीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारावर त्यांची कोठेही स्वाक्षरी नाही.

