मुंढवा जमीन प्रकरणी पार्थ पवारांना क्लीन चीट, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक दोषी; समितीच्या अहवालात काय?

Mundhwa Land Controversy Parth Pawar Gets Relief पुणे येथील मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ अजित पवार यांचा थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष काढत अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे समितीने त्यांच्या अहवालात पार्थ पवार यांना 'क्लीन चिट' दिली असल्याचे समजते. पार्थ पवार हे 'अमेडिया' कंपनीचे भागीदार असले तरी, मुंढवा जमीन खरेदीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारावर त्यांची कोठेही स्वाक्षरी नाही. .व्यवहार करणारा व्यक्तीच तांत्रिकदृष्ट्या जबाबदार असतो, या नियमाचा आधार घेत समितीने पार्थ पवार यांचा या व्यवहाराशी थेट संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्क लगत मुंढवा येथील सुमारे १८०० कोटी रुपये किमतीची 'महार वतन' जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेण्यात आली होती..खारगे समितीने आपला चौकशी अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर केला आहे. हा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे. अमेडिया कंपनीच्या वतीने ज्या व्यक्तींनी कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश अहवालात देण्यात आले आहेत..पाटील यांच्यावरही ठपका नाहीखारगे समितीचा अधिकृत अहवाल समोर आला नसला तरी अमेडिया कंपनीचे संचालक असलेले पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावर कोणताही ठपका ठेवण्यात आला नसल्याचे समजते. या उलट या व्यवहारात कंपनीला मदत करणाऱ्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढत तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले होते..