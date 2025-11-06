Parth Pawar : पार्थ पवार यांच्यावर १८०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचे आरोप; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले चौकशीचे आदेश, तहसीलदाराचे निलंबन

Summaryमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.संबंधित तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे..राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील एका जमीन खरेदी प्रकरणात घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी पार्थ पवार यांच्यावर आरोप केले आहेत. १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना खरेदी करण्यात आल आणि केवळ ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आल्याचे दानवे यांनी दावा केला आहे. दरम्यान हे प्रकरण चर्चेत असताना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चौकशी निर्देश दिले असून तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकाचे निलंबन करण्यात आले आहे. .या प्रकरणात पुणे प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मी सर्व माहिती मागितली आहे,सर्व माहिती आणि प्राथमिक चौकशीच्या आधारवर मी भाष्य करेन या प्रकरणासंदर्भात मी सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड्स याची सर्व माहिती मागितली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले. . ते पुढे बोलताना म्हणाले की, याबाबत अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही, पण प्राथमिकरित्या जे मुद्दे समोर येत आहेत ते गंभीर आहेत. त्यामुळे योग्य माहिती घेऊन बोललं पाहिजे. माहिती मिळाल्यानंतर शासनाची पुढील कारवाई काय आहे याची दिशा स्पष्ट होईल असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. .FAQs प्र.१: पार्थ पवार यांच्यावर कोणते आरोप झाले आहेत? ➡️ कोरेगाव पार्क येथील १८०० कोटींच्या जमिनीची फक्त ३०० कोटींना खरेदी आणि ₹५०० स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा आरोप आहे.प्र.२: हे आरोप कोणी केले आहेत? ➡️ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे आमदार अंबादास दानवे यांनी हे आरोप केले.प्र.३: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात काय केले? ➡️ त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले.प्र.४: चौकशी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे? ➡️ अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी होणार आहे.प्र.५: निलंबित कोण झाले आहेत? ➡️ तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.प्र.६: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकरणाबाबत काय वक्तव्य केले? ➡️ त्यांनी सांगितले की सर्व माहिती मागवली असून, प्राथमिक तपास गंभीर असल्याने सखोल चौकशी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.