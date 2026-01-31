पुणे

Parth Pawar meets Sharad Pawar : पार्थ पवारांनी शरद पवारांची भेट घेतली काय घडलं नेमकं...

Ajit Pawar Son Parth Pawar : बारामतीत शरद पवार आणि पार्थ पवार यांची भेट झाली असून या वेळी खासदार सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या. या भेटीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Baramati latest political developments

Baramati political meeting : (मिलिंद संगई) : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. शुक्रवारी (ता.30) रात्री उशीरा सुनेत्रा पवार व जय पवार हे मुंबईला रवाना झाले. आज मुंबईत राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षाची बैठक दुपारी दोन वाजता संपन्न होत आहे. या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांची विधीमंडळ पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड निश्चित झाली आहे.

