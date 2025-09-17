पुणे

Pashan Traffic : आठवडे बाजारामुळे शिवशक्ती चौकात कोंडी, पार्किंगमुळे दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प; दैनंदिन कामांवर परिणाम

Pune Traffic News : पाषाण-सूस रस्त्यावरील रविवारी भरविण्यात येणाऱ्या बाजारामुळे वाहतूक ठप्प होत असून, पादचारी व वाहनचालकांसाठी जीवघेणा त्रास निर्माण झाला आहे.
पाषाण : पाषाण-सूस रस्त्यावरील शिवशक्ती चौकात रविवारी भरविण्यात येणाऱ्या शेतकरी आठवडे बाजारामुळे परिसरात वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. बाजारात येणारे ग्राहक आपली वाहने थेट रस्त्यावर उभी करतात. त्यामुळे रस्त्याचा अर्ध्याहून अधिक भाग व्यापला जात असल्याने वाहनांसाठी रस्ता अरुंद होते. त्यामुळे उद्‍भवणाऱ्या कोंडीचा शाळा, कार्यालये व दैनंदिन कामांवर होत आहे.

