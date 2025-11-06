पुणे

Pashan-Sus Road : महामार्गावरून पाषाणला रस्ता, मुंबई-बंगळूर मार्ग; नागरिकांच्या लढ्याला यश

Pashan-Sus Road Link Reopens on Mumbai-Bengaluru Highway : पाषाण-सुस रस्त्याकडे मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून जाण्यासाठी दोन वर्षांपासून बंद असलेला थेट वळण रस्ता, नागरिकांच्या पाठपुराव्यानंतर 'राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण' (NHAI) ने लोखंडी साइड पट्टी काढून पुन्हा सुरू केला, ज्यामुळे वाहनचालकांची इंधन आणि वेळेची बचत होणार आहे.
Pashan-Sus Road Link Reopens on Mumbai-Bengaluru Highway

सकाळ वृत्तसेवा
पाषाण : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून पाषाण-सुस रस्त्याकडे जाण्यासाठी थेट रस्ता नसल्याने वाहनचालक अडचणीत आले होते. अखेर नागरिकांच्या दोन वर्षाच्या लढ्याला यश आले असून महार्गावरील लोखंडी साइड पट्टी टाकून बंद केलेला वळण रस्ता सुरू करण्यात आला आहे.

