Pune Passport News: मुंढव्यातील पासपोर्ट कार्यालय पाषाणला; नवीन ठिकाणाहून ३० मार्चपासून सेवा, पुणे व परिसरातील नागरिकांना दिलासा!

पाषाण: परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेले मुंढवा येथील पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) आता कायमस्वरूपी स्थलांतरित होणार आहे. ३० मार्च २०२६ पासून या केंद्राचे कामकाज बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावरील नवीन वास्तूतून सुरू होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे पुणे आणि परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. .पिंगळे वस्ती) येथे कार्यरत असलेले हे केंद्र आता पूर्णपणे बंद होईल. त्याऐवजी 'मॉटक्लेयर बिल्डिंग', पहिला मजला, बाणेर-पाषाण लिंक रस्ता, पाषाण या नवीन ठिकाणी सर्व सेवा उपलब्ध राहतील. वाढती गर्दी आणि अत्याधुनिक सुविधांची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाणेर, पाषाण, औंध, बावधन आणि हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील नागरिकांसाठी हे नवीन केंद्र अधिक सोयीचे ठरणार आहे. नव्या कार्यालयात आधुनिक सुविधाही असणार आहेत..दरम्यान, ज्या नागरिकांनी ३० मार्च २०२६ किंवा त्यानंतरच्या तारखेसाठी मुंढवा केंद्राची अपॉइंटमेंट घेतली आहे, त्यांनी आता थेट पाषाण येथील नवीन कार्यालयात उपस्थित राहावे. नागरिकांनी त्यांच्या अपॉइंटमेंटच्या तारीख आणि वेळेत कोणताही बदल करू नये, फक्त पत्ता लक्षात घेऊन नवीन ठिकाणी हजर राहावे, असे आवाहन करण्यात आले..माझी पासपोर्टची अपॉइंटमेंट ७ एप्रिलला मुंढवा केंद्रात होती, पण आता ते केंद्र पाषाणला हलविल्याचे समजले. मी हिंजवडीत कामाला असल्याने माझ्यासाठी हे नवीन केंद्र खूपच जवळ पडणार आहे. वाहतुकीचा विचार करता, हा बदल खूपच चांगला आहे. फक्त नवीन पत्ता शोधताना गोंधळ होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे.- स्वप्नील देशपांडे, आयटी अभियंता.कोथरूड आणि बावधन परिसरात राहणाऱ्या लोकांसाठी मुंढव्याला जाणे म्हणजे संपूर्ण शहर ओलांडून जाण्यासारखे होते. नवीन केंद्र पाषाण-बाणेर भागात येत असल्याने आमचा वेळ वाचणार आहे. प्रशासनाने हे केंद्र स्थलांतरित करून ज्येष्ठ नागरिकांना आणि पश्चिम पुण्याच्या रहिवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे.- मीनाक्षी कुलकर्णी, अर्जदार.स्थलांतराला विरोधमुंढवा येथील पासपोर्ट कार्यालय पाषाणमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर हवाई वाहतूकतज्ज्ञ धैर्यशील वंडेकर यांनी विरोध केला आहे. रांजणगाव, केसनंद, खराडी, हडपसर, मुंढवा व आसपासच्या भागातील आयटी कंपन्या, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था लक्षात घेता, कार्यालय दूर गेल्यास नागरिकांना वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरेल, असे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, कर्मचारी आणि व्यावसायिक नियमित परदेश प्रवास करतात. त्यामुळे मुंढवा केंद्र कायम ठेवून त्याची क्षमता वाढवणे अधिक व्यावहारिक आणि जनहिताचा निर्णय ठरेल, अशी मागणी वंडेकर यांनी केंद्र सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडे केली आहे..अधिक माहितीसाठीजुना पत्ता : झीरो वन, पिंगळे वस्ती, मुंढवानवा पत्ता : मॉटक्लेयर बिल्डिंग, कार्यालय क्र. १०१-१०२, पहिला मजला, बाणेर-पाषाण लिंक रस्ता, पाषाण, पुणे.