पुणे

Pavana Flood: पवना नदीला पूर! थेरगावच्या बिर्ला रुग्णालयाजवळील पुलावरून पाणी; डांगे चौक–चिंचवड मार्ग वाहतुकीसाठी बंद

Thergaon bridge submerged after heavy rain: पवना नदीच्या वाढत्या पाणीपातळीमुळे थेरगावजवळील पूल पाण्याखाली; डांगे चौक–चिंचवड मार्ग बंद करून वाहतूक वळवली, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन
Traffic Diverted as Pavana River Overflows Near Birla Hospital in Thergaon

Traffic Diverted as Pavana River Overflows Near Birla Hospital in Thergaon

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वाकड: गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. दत्तनगर, थेरगाव येथील बिर्ला रुग्णालयाजवळील पुलावरून पाणी वाहू लागल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून डांगे चौक-चिंचवड हा महत्त्वाचा मार्ग तात्पुरता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.

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