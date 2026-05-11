farmer loan Scheme: शेतकऱ्यांना तीन हजार कोटींचे कर्ज; खरिपासाठी तीन लाख सभासदांना वाटप, पीडीसीसी बँकेकडून उद्दिष्टपूर्ती!

पुणे: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) २०२५-२६ या हंगामात उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीक कर्जवाटप करत तीन लाख १५ हजार २४६ शेतकरी सभासदांना तब्बल तीन हजार १५४ कोटी ७ लाख ७५ हजार रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून बँकेने ११४.५२ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे..वाढलेला उत्पादन खर्च, गतवर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि पीक नुकसानीमुळे कर्जाकडे कल वाढल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बँकेकडून तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने पीक कर्ज दिले जाते. तर तीन लाखांहून अधिक पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अकरा टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो. .पीडीसीसी बँकेच्या पीक कर्जवाटपाच्या आकडेवारीनुसार खरीप हंगामासाठी दोन लाख ३९ हजार १७० सभासदांना दोन हजार ४९० कोटी १८ लाख ७२ हजार रुपयांचे कर्ज वितरित केले. खरिपात उद्दिष्टपूर्तीचे प्रमाण १२०.६० टक्क्यांवर पोहोचले. तर रब्बीमध्ये ७६ हजार ७६ सभासदांना ६६३ कोटी ८९ लाख ३ हजार रुपयांचे कर्जवाटप केले. रब्बी हंगामात उद्दिष्टपूर्तीचे प्रमाण ९६.३१ टक्के इतके राहिले. .शिरूर तालुक्यात सर्वाधिक ४५३ कोटी ४६ लाख ९३ हजार रुपयांचे कर्ज वितरित केले. त्याखालोखाल जुन्नरमध्ये ४२२ कोटी ८३ लाख ८७ हजार रुपये, इंदापूरमध्ये ३८२ कोटी १८ लाख ५५ हजार, दौंडमध्ये ३४३ कोटी ५४ लाख ५८ हजार आणि बारामतीत ३२९ कोटी ६३ लाख १३ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप झाले..पीककर्जाची मागणी ज्याप्रमाणात होईल, तेवढे बँकेकडून कर्जवाटप केले जात आहे. उद्दिष्टाहून अधिक कर्ज वाटप केले आहे. शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही. तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.- डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पीडीसीसी..शेतीसाठी कर्ज घेणे आता गरजेचे झाले आहे. बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे; मात्र उत्पादनाला त्यानुसार भाव मिळत नाही. त्यामुळे पिकातून खर्च वसूल करणेही कठीण जाते. अनेकदा नैसर्गिक संकटांमुळे उत्पन्न घटते आणि कर्जफेडीचा ताण वाढतो. शासनाकडून वेळोवेळी कर्जमाफीच्या घोषणा होत असल्याने काही शेतकरी अधिक कर्ज घेण्याचे धाडस करतात. शेती टिकवण्यासाठी पीक कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही.- सागर मोरे, कोऱ्हाळे बु., बारामती.