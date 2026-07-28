पुणे

Pune District Bank Recruitment: पुणे जिल्हा बँक क्लार्क भरतीत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; गुणपत्रक न जाहीर केल्याने उमेदवार संतप्त

पीडीसीसी क्लार्क भरतीत गुणपत्रक न जाहीर; उमेदवारांकडून पारदर्शकता, कट-ऑफ व गुणवत्ता निकष तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी
PDCC Clerk Recruitment

PDCC Clerk Recruitment

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) क्लार्क भरती प्रक्रियेचा अंतिम निकाल जाहीर झाला असला, तरी उमेदवारांना त्यांचे मिळालेले गुण (स्कोअर कार्ड) न समजल्याने या संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लेखी परीक्षा, मुलाखत आणि एकूण गुणांचे विवरण जाहीर न करताच थेट निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्याने हजारो रुपये फी भरून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचे गुण, गुणवत्ता निकष आणि अंतिम कट-ऑफ अधिकृतपणे प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

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