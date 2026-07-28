Pune District Bank Recruitment: पुणे जिल्हा बँक क्लार्क भरतीत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; गुणपत्रक न जाहीर केल्याने उमेदवार संतप्त

प्रज्वल रामटेके पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) क्लार्क भरती प्रक्रियेचा अंतिम निकाल जाहीर झाला असला, तरी उमेदवारांना त्यांचे मिळालेले गुण (स्कोअर कार्ड) न समजल्याने या संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लेखी परीक्षा, मुलाखत आणि एकूण गुणांचे विवरण जाहीर न करताच थेट निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्याने हजारो रुपये फी भरून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचे गुण, गुणवत्ता निकष आणि अंतिम कट-ऑफ अधिकृतपणे प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे..या भरती प्रक्रियेसाठी २२ ते २५ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान विविध सत्रांत लेखी परीक्षा पार पडली. त्यानंतर परीक्षेची उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली, मात्र त्यात उमेदवारांनी निवडलेले पर्याय दाखवण्यात आले नाहीत. पुढे मुलाखती पार पडल्यानंतर थेट अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली. अनेक उमेदवारांनी लेखी परीक्षेत चांगली कामगिरी केल्याचा दावा केला असून, काहींना कट-ऑफच्या वर गुण मिळण्याची अपेक्षा असतानाही त्यांना डावलले गेल्याचे उमेदवारांनी सांगितले. दुसरीकडे, या परीक्षेचा कट-ऑफ किती आहे, याची अधिकृत माहिती नसल्याने विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम वाढला आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, आम्ही गुण का जाहीर केले नाहीत, याची विचारणा करण्यासाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावर ‘भरती प्रक्रियेचा सर्व डेटा परीक्षा घेणारी संस्था एमकेसीएलकडे असून गुण जाहीर करण्याचा अधिकार बँकेकडे नाही,’ असे उत्तर बँकेकडून दिले गेले. तर दुसरीकडे, ‘हा विषय बँकेच्या अखत्यारीतील आहे,’ असे संस्थेकडून सांगितले जात आहे. या टोलवाटोलवीमुळे जबाबदारी नक्की कोणाची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’’.उमेदवारांच्या प्रमुख मागण्या:- प्रत्येक उमेदवाराला स्वतःचे लेखी परीक्षा, मुलाखत आणि एकूण गुण जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सर्व उमेदवारांचे स्कोअर कार्ड त्यांच्या लॉगिनमध्ये तातडीने उपलब्ध करून द्यावे.- चार दिवस विविध सत्रांत परीक्षा झाल्याने नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया राबवली गेली की नाही, हे अधिकृतपणे स्पष्ट करावे.- अंतिम निवड प्रक्रियेत वापरण्यात आलेला कट-ऑफ, गुणवत्ता निकष आणि गुणांचे वजनमान सार्वजनिक करावे.- भरती प्रक्रियेतील सर्व शंकांचे निरसन करावे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी..‘‘पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीचे गुणच आम्हाला दाखवले गेलेले नाहीत. पुढे मुलाखतीनंतर थेट निवड यादी जाहीर करण्यात आली, मात्र कोणत्याही उमेदवाराला गुण दिले नाहीत. चार दिवसांत विविध सत्रांत परीक्षा झाल्याने नॉर्मलायझेशन झाले की नाही, हेही स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे बँकेने तातडीने गुण लॉगिनमध्ये जाहीर करावे.’’- एक विद्यार्थी.‘‘आम्ही हजारो रुपये फी भरून परीक्षा देतो, त्यामुळे आमचे गुण पाहण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. बँकेकडे विचारणा केली असता केवळ आश्वासने दिली जातात. प्रशासनाने ही अपारदर्शकता दूर करून सर्व उमेदवारांचे मिळालेले गुण लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून पारदर्शकता दाखवावी.’’- एक विद्यार्थी.‘‘पात्र आणि अपात्र सर्व उमेदवारांचे गुण त्यांच्या वैयक्तिक लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. लवकरच सर्व उमेदवारांना त्यांचे गुण पाहता येतील.’’- संजय शितोळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी), पीडीसीसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.