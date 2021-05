पुण्यात लसीकरण केंद्रांवर पुन्हा गोंधळ

By

पुणे : लस(Vaccine) कमी आणि टोकनचे (Token) वाटप जास्त... परिणामी गोंधळ, असे चित्र शुक्रवारी काही लसीकरण केंद्रांवर(vaccination Center) पुन्हा एकदा पाहावयास मिळाले. लशींचा पुरवठा कमी होत असल्याने आजही अनेक केंद्रांवरून नागरिकांना निराश होऊन परत जावे लागले. (people Return Without Vaccine from vaccination center in Pune)

हेही वाचा: पुण्यात लॉकडॉऊनची गरज नाही : महापौर

राज्य सरकारकडून गुरुवारी दहा हजार लशींचा पुरवठा महापालिकेला झाला. त्यामध्ये दुसऱ्या डोसाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यामुळे आज महापालिकेच्या सर्वच केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर सकाळपासूनच गर्दी झाली होती. काही केंद्रांवर तर सकाळी सात वाजल्यापासून रांगा लागल्या होत्या. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील केंद्रांवर नागरिकांना टोकन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र केंद्रावर सकाळी दहा वाजता लस उपलब्ध झाली. लस कमी आणि टोकनचे वाटप जास्त केल्यामुळे नंबर आल्यानंतर लस उपलब्ध नाही, असे सांगण्यात आल्याने नागरिकांना परत जावे लागले. त्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी महापालिकेने लसीकरण केंद्राची संख्या एकने वाढविल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. मात्र या केंद्रावर ही लशीचा पुरेशा साठा नसल्यामुळे अनेकांना तासन्‌तास थांबल्यानंतरही लस मिळू शकली नाही. परिणामी आजही अनेक केंद्रांवर गोंधळाचे चित्र होते.

हेही वाचा: पुणे शहरात सक्रीय कोरोना रुग्णांची संख्येत होतेय घट

''लसीकरणासाठी नोंदणी केली होती. त्यानुसार आज दुपारी तीन ते पाच दरम्यानचा स्लॉट दिला असल्याने दुपारी अडीच वाजता बिबवेवाडी येथील यशवंतराव चव्हाण शाळा येथे पोचलो; पण आम्हाला बाहेरच थांबवून लस संपल्याचे सांगितले. हा काय प्रकार असावा, कोण याची दखल घेणार आहे का नाही?''

- संजय वेलणकर, नागरिक

''दुसरा डोस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर सकाळी साडेआठ वाजताच आलो. टोकनही घेतले. परंतु नंतर लस संपल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे फुकट वेळ वाया गेला. जेवढे डोस उपलब्ध होतील, तेवढेच टोकन वाटून उर्वरित लोकांना जाण्यास सांगितल्यास त्यांचा वेळ तरी वाचेल.''

- विजय कोल्हापुरे, नागरिक

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा