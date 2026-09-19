पेट्रोलियमवरील युपीआय एमडीआर माफ करा

पेट्रोल, डिझेलवरील
‘एमडीआर’ माफ करा
पेट्रोल विक्रेत्यांच्या महासंघाचे निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १९ः पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांकडून केल्या जाणाऱ्या ‘यूपीआय’ व इतर डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवर प्रस्तावित ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) किंवा कोणतीही शुल्क आकारणी करू नये, अशी मागणी ‘फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन’ (फामपेडा) ने केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच तिन्ही प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांच्या संचालकांना निवेदन दिले आहे.
या संदर्भातील निवेदनात म्हटले आहे, की या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी संघटना पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची प्रत्यक्ष भेट व वेळ मागितली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या अत्यावश्यक सेवांच्या श्रेणीत येतात. यांचे किरकोळ विक्री दर सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या धोरणानुसार नियंत्रित असतात. पेट्रोल डीलर्सना प्रति लिटरवर निश्चित आणि मर्यादित कमिशन (मार्जिन) मिळते. डिजिटल पेमेंटच्या प्रक्रियेचा अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यासाठी इंधनाचे दर किंवा स्वतःचे मार्जिन वाढवण्याचा कोणताही अधिकार विक्रेत्यांना नाही. अशा परिस्थितीत, दोन हजार रुपयांवरील ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर प्रस्तावित पाच रुपयांचा ‘फ्लॅट चार्ज’ किंवा कोणताही ‘एमडीआर’ आकारल्यास वितरकांच्या आधीच मर्यादित असलेल्या नफ्यावर थेट गदा येईल. पेट्रोल पंपांवर बहुतांश वाहनांत दोन हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे इंधन भरतात. यामुळे या संचित शुल्काचा मोठा आर्थिक फटका वितरकांना बसेल, अशी भीती महासंघाने व्यक्त केली आहे.
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