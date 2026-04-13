पुण्यात PhD करणाऱ्या तरुणीनं संपवलं आयुष्य, प्राध्यापकाने २ दिवसांपूर्वी स्टॅम्पवर लिहून दिलेलं चूक झाली; चिठ्ठीत लिहिलं कारण

पुण्यात एका पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थीनीने गळफास घेत आयुष्य संपवल्याची घटना घडलीय. प्राध्यापकाकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून तिने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केलाय. या प्रकरणी बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचा प्राध्यापक सहाय्यक संचालक असलेल्या ड़क्टर ए बिन्नियमिनला अटक करण्यात आलीय. भोसरी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल झाली आहे. याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, तरुणी शाहूनगर इथं राहत होती. ती बॉटनी विषयात बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया इथं पीएचडी करत होती. प्राध्यापक बिन्नियमिन हे तिचे गाइड होते. तरुणीनं गळफास घेण्याआधी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीत बिन्नियमिन गैरवर्तन आणि मानसिक त्रास देत असल्याचं म्हटलं होतं. या त्रासाला कंटाळून हे पाऊल उचलत असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे..Pandharpur : तरुणीने स्वत:च अॅसिड ओतून घेतलं, हल्ल्याचा रचला बनाव; कारण आलं समोर.तरुणीच्या आत्महत्येआधी दोन दिवसांपूर्वी प्राध्यापक बिन्नियमिन याने स्टॅम्प पेपरवर असा प्रकार पुन्हा करणार नसल्याचं लिहून दिलं होतं. आता माझी चूक झाली असंही म्हटलं होतं. प्राध्यापकाने जरी लिहून दिलं तरी तरुणी मानसिक धक्क्यात होती. यातूनच तिनं आत्महत्या केल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे..आत्महत्या करत असल्याचं तरुणीने मित्राला फोनवरून सांगितलं. तेव्हा मित्राने तिला बोलण्यात गुंतवून तिच्या घरी जाण्याचा प्रयत्न केला. पण तिच्या घरी पोहोचेपर्यंत सगळं संपलं होतं. आता या प्रकरणी बिन्नियमिनला अटक करण्यात आलीय. त्याला १५ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.