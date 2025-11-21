पुणे

Pimpalgaon Ghode Leopard : पिंपळगाव घोडे येथे हल्लेखोर नर बिबट्या वनविभागाच्या पथकाच्या ताब्यात!

Leopard Captured : पिंपळगाव घोडे परिसरात धुमाकूळ घालणारा नर बिबट्या वनविभागाच्या पथकाने सतीचा मोडा येथे लावलेल्या पिंजऱ्यात अखेर जेरबंद केला. वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने कारवाई करून बिबट्याला माणिकडोह निवारा केंद्रात हलवण्यात आले.
Sakal

चंद्रकांत घोडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घोडेगाव : पिंपळगाव घोडे, ठाकरवाडी परिसरात धुमाकूळ घालणा-या अंदाजे ८ वर्षाच्या बिबटयाला अखेर वन विभागाच्या पथकाने पोखरकरवाडी येथील सतीचा मोडा येथे लावलेल्या पिंज-यात रात्री जेरबंद झाला. अशी माहिती घोडेगाव वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी दिली. पिंपळगाव घोडे( ता आंबेगाव) गावातील सतीचा मोडा येथे लावलेल्या पिंज-यात रात्री एकचे सुमारास नर जातीचा बिबटया जेरबंद झाला. बारा दिवसांपूर्वी सतीचा मोडा येथील गोठयात असलेल्या सहा शेळयांवर

