Pimpalgaon Ghode Leopard : पिंपळगाव घोडे येथे हल्लेखोर नर बिबट्या वनविभागाच्या पथकाच्या ताब्यात!

घोडेगाव : पिंपळगाव घोडे, ठाकरवाडी परिसरात धुमाकूळ घालणा-या अंदाजे ८ वर्षाच्या बिबटयाला अखेर वन विभागाच्या पथकाने पोखरकरवाडी येथील सतीचा मोडा येथे लावलेल्या पिंज-यात रात्री जेरबंद झाला. अशी माहिती घोडेगाव वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी दिली. पिंपळगाव घोडे( ता आंबेगाव) गावातील सतीचा मोडा येथे लावलेल्या पिंज-यात रात्री एकचे सुमारास नर जातीचा बिबटया जेरबंद झाला. बारा दिवसांपूर्वी सतीचा मोडा येथील गोठयात असलेल्या सहा शेळयांवर .हल्ला करून त्यांना ठार केल्याची घटना या परिसरात घडली होती. या घटनेची दखल घेत वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांच्या मार्गदर्षनाखाली वनविभागाने त्वरीत घटनास्थळी पिंजरा लावला होता. शुक्रवारी (दि. २१ ) रात्री १ च्या सुमारास नर जातीचा बिबटया जेरबंद झाला असल्याची माहिती स्थानिकांनी वनविभागाला दिली. घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर व वनविभागचे पथक त्वरीत घटनास्थळी येत बिबटयात ताब्यात घेत जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात पाठविण्यात आले..Pimpalgaon Leopard : पिंपळगावात बिबट्याचा आतंक; सहा शेळ्या ठार, गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण!.गुजरात येथील वनतारात पाठविण्याची परवानगी मिळाल्यावर त्वरीत पाठविण्यात येणार असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी सांगितले. सदर घटनास्थळी सरपंच सायली लाडके, उपसरपंच लक्ष्मण वागदरे, बाळासाहेब काळे, दिलीप ढमढेरे व ग्रामस्थ यांनी उपस्थित राहून वनविभागाला मदत केली. वनविभागाने हल्ला करणारा बिबटयाला जेरबंद केल्याने वनविभागाचे आभार मानले.